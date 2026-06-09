Actorul american Johnny Depp s-a născut la 9 iunie 1963, în Owensboro, statul american Kentucky. A renunţat la şcoală la 15 ani şi a început să se implice în diferite trupe de muzică. Cu prilejul unei vizite în Los Angeles, l-a întâlnit pe actorul Nicolas Cage, care i-a recomandat să se îndrepte spre actorie, fapt ce avea să se întâmple ulterior, Depp debutând în pelicula ''A Nightmare on Elm Street'', din 1984.

Cum a devenit celebru

În 1987, ţinteşte succesul cu rolul din seria televizată ''21 Jump Street'', iar în anii 1990, după numeroase roluri în diferite filme cu teme dedicate tinerilor, începe colaborarea cu regizorul Tim Burton, interpretând rolul principal în pelicula ''Edward Scissorhands'' (1990).

Succesul filmului l-a propulsat pe o nişă a cinematografiei, actorul selectând roluri care surprindeau criticii şi publicul. Şi-a consolidat prezenţa pe marele ecran prin diferite filme, înainte de o nouă colaborare cu Tim Burton pentru rolul principal din producţia ''Ed Wood'' (1994). A jucat în 1997 în ''Donnie Brasco'', alături de Al Pacino. În 1998, a apărut în distribuţia filmului ''Fear and Loathing in Las Vegas'', în regia lui Terry Gilliam. În 1999, a jucat în pelicula ''The Astronaut's Wife'' şi a colaborat, din nou, cu Tim Burton pentru pelicula "Sleepy Hollow", indică sursa citată.

Johnny Depp a interpretat numeroase personaje

Johnny Depp a interpretat numeroase personaje în cariera sa, printre care şi insp. Fred Abberline din producţia ''From Hell'', din 2001. A urmat ''Once Upon a Time in Mexico'', în 2003, în acelaşi an începând şi periplul său pe marile ecrane cu franciza ''Pirates of the Caribbean'', primul film din serie fiind blockbusterul ''The Curse of the Black Pearl''. Succesul filmului îi aduce nominalizarea la Oscar.

A interpretat personajul principal în ''Secret Window'' (2004), o adaptare a nuvelei lui Stephen King, urmând apoi rolul din ''Finding Neverland'' (2004) (unde a jucat alături de Kate Winslet), care i-a adus o nouă nominalizare la Oscar şi premiul BAFTA pentru cel mai bun actor. A urmat interpretarea din producţia ''The Libertine'' (2004).

''Charlie and the Chocolate Factory'' (2005), ''Alice in Wonderland'' (2010) şi ''Dark Shadows'' (2012) sunt alte proiecte comune ale lui Johnny Depp cu Tim Burton. Pentru rolul principal din ''Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street'', în regia aceluiaşi Tim Burton, primeşte încă o nominalizare la prestigioasele premii ale Academiei americane de film.

De-a lungul carierei, până în prezent, Johnny Depp a câştigat 81 de premii de specialitate şi a primit alte 154 de nominalizări.

Viața personală

Viața personală a actorului a fost însă puternic mediatizată în ultimii ani, în special după căsătoria tumultoasă cu actrița Amber Heard. Cei doi au fost căsătoriți între 2015 și 2017, iar despărțirea lor a fost marcată de acuzații reciproce și un scandal public de amploare, care a captat atenția internațională și a afectat imaginea ambilor.

Depp a continuat să-și construiască cariera, în ciuda dificultăților, și rămâne o figură emblematică a cinematografiei contemporane.