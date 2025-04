Johnny Depp, de nerecunoscut. Cum a fost surprins actorul pe platourile de filmare. FOTO

Prima imagine publicată din film îl arată pe Depp, în vârstă de 61 de ani, cu un pahar în mână, privind în afara cadrului, cu o expresie misterioasă, potrivit People.

Ce rol va interpreta

Johnny Depp joacă rolul unui oaspete „misterios” aflat la bordul unui iaht privat, care se întâlnește cu o barmaniță de pe vas, interpretată de vedeta din Glass Onion, Cline, în vârstă de 27 de ani. Potrivit regizorului, „Cei doi ajung curând implicați într-o rețea periculoasă cu o figură criminală (Penélope Cruz).”

Distribuția filmului Day Drinker îi mai include pe Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto și Anika Boyle.

Rachel Zegler a declarat într-un comunicat: „Sunt entuziasmat(ă) să începem producția alături de Johnny, Madelyn, Penélope și această distribuție incredibilă.”

„Ne aflăm într-un loc superb, alături de o echipă fantastică și avem o poveste palpitantă și intensă de spus. O să fie distractiv”, a mai precizat actrița.

Prietenii Johnny Depp și Penélope Cruz, 50 de ani, au mai jucat împreună în Blow (2001), Pirații din Caraibe: Pe ape și mai tulburi (2011) și Crima din Orient Express (2017).

Filmul produs de Lionsgate marchează primul rol al actorului nominalizat la Oscar într-o producție a unui distribuitor major, de la procesul cu fosta sa soție, Amber Heard, care a făcut înconjurul lumii în 2022.

Ultimul său rol principal a fost în Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, prequelul derivat din seria Harry Potter, lansat în 2018.

Ce a declarat actorul

După procesul de mare amploare, în care a dat-o în judecată pe actrița din Aquaman pentru defăimare, Johnny Depp a apărut în drama de epocă franceză Jeanne du Barry (2023) și a regizat drama italiană Modi: Three Days on the Wing of Madness anul trecut.

„Continuu să mă întreb în legătură cu termenul «revenire», pentru că eu n-am plecat nicăieri,” a spus el, potrivit The Hollywood Reporter. „De fapt, locuiesc la vreo 45 de minute de aici”.

„Poate că oamenii au încetat să mai sune… dar eu n-am dispărut nicăieri. Cuvântul «revenire» sună aproape ca și cum aș ieși pe scenă să fac un număr de step, să dansez cât pot de bine și să sper că o să vă placă”, a mai declarat Johnny Depp.

