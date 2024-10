Johnny Depp revine la Hollywood într-un film cu Penélope Cruz

Actorul în vârstă de 61 de ani a stat departe de platourile de filmare americane după ce a fost ţinta unor acuzaţii de violenţă domestică din partea fostei sale soţii, Amber Heard.

Regizat de Marc Webb, care a semnat şi „The Amazing Spider-Man”, „Day Drinker” este un thriller de acţiune care va marca a patra colaborare între Johnny Depp şi Penélope Cruz, cei doi lucrând anterior împreună la „Blow”, „Piraţii din Caraibe: Fântâna tinereţii” şi „Crimă în Orient Express”.

„Aventurile unui barman de pe un vas de croazieră şi ale unui pasager care se trezesc implicaţi într-o reţea criminală în timpul călătoriei”, relatează The Hollywood Reporter. Filmul combină un „concept extrem de comercial cu răsturnări de situaţie, totul plasat într-o lume incredibilă”, promite Lionsgate, compania producătoare.

Actorul nu a mai apărut într-o producţie americană din 2018, cu „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”. Afacerea cu Warner Bros s-a încheiat prost, actorul povestind, doi ani mai târziu, că studioul i-a „cerut să demisioneze” din saga şi, prin urmare, să nu participe la ultimul episod al acestei serii de filme plasate în universul „Harry Potter”. De atunci, actorul a fost angajat doar pentru producţii europene precum „Waiting for the Barbarians” şi „Jeanne du Barry”.

După un proces de defăimare foarte mediatizat, justiţia americană a decis în 2022 că cei doi soţi s-au defăimat reciproc. Fiecare a fost obligat să plătească daune celuilalt.

