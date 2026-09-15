Instanța din Santa Catarina a stabilit că părinții trebuie să plătească pentru prejudiciul moral, violența și abandonul emoțional reclamate de fiul lor, scrie Globo.

Emanuel Roque, din Jaguaruna, în sudul statului Santa Catarina, avea 17 ani când a început relația cu Jonathas, un coleg de școală care lucra la un magazin din oraș. Pentru tânăr, momentul a reprezentat o etapă importantă în procesul de acceptare a propriei persoane.

„A fost prima dată când m-am acceptat pe mine însumi. Simt că mi s-a luat o greutate de pe umeri”, a explicat el.

Relația care a schimbat totul

Emanuel lucra împreună cu tatăl său în magazinul familiei. Părinții nu au acceptat relația cu Jonathas și au început să pună presiuni asupra lui.

Tânărul susține că a fost determinat să renunțe la locul de muncă și împiedicat să își continue studiile. Situația ar fi devenit și mai tensionată după ce i-a spus mamei sale că se întâlnește cu un băiat.

„A început să țipe în mijlocul camerei, spunând că îi este greață de mine”, a relatat Emanuel.

Potrivit informațiilor prezentate în dosar, conflictele din familie ar fi escaladat ulterior, ajungând la amenințări și acte de intimidare.

„Mi-a fost frică”

Emanuel afirmă că tatăl său l-ar fi intimidat cu un clește în timpul unei dispute. Situația ar fi degenerat într-un moment în care tânărul spune că a fost trântit la pământ.

„Mi-a fost frică. I-am pus mâna pe mână, iar el m-a trântit la pământ”, a povestit el.

Într-un alt episod descris în cadrul procedurilor judiciare, Emanuel susține că tatăl său ar fi folosit o armă de foc pentru a-l amenința.

„Mi-a pus-o la cap și a spus că mă va împușca”, a declarat tânărul.

Tatăl ar fi publicat și mesaje homofobe pe rețelele sociale și l-ar fi amenințat online pe Jonathas.

Cazul a ajuns în atenția serviciilor de protecție a copilului după ce un prieten al lui Emanuel a depus o plângere.

Dat afară din casă și dus într-un adăpost

Părinții au recunoscut că nu acceptau orientarea sexuală a fiului lor și, potrivit documentelor din dosar, i-ar fi spus că trebuie să plece de acasă dacă își continuă relația.

La scurt timp, Emanuel a ajuns într-un adăpost municipal, unde a rămas aproape un an.

Pentru tânăr, perioada petrecută sprijinul primit în adăpost a avut un rol important după ruptura de familie. Întrebat departe de familie a fost una dificilă, dar și una în care a reușit să își reconstruiască viața.

„La început, a fost cu adevărat foarte greu. Dar oamenii care erau acolo, îi pot numi familia mea”, a povestit tânărul.

Emanuel spune că sprijinul primit în adăpost a avut un rol important după ruptura de familie. Întrebat despre felul în care a fost primit acolo, tânărul a descris experiența în termeni emoționanți: „A fost locul în care m-am simțit cel mai bine primit din viața mea.”

Instanța a decis ca părinții lui Emanuel să îi plătească 100.000 de reali brazilieni (echivalentul a 17.000 de euro) cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral.

Instanța le-a interzis, de asemenea, părinților să publice pe rețelele sociale postări referitoare la fiul lor.