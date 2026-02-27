Cifrele reies din datele CRIF, citate de dpa și preluate de Agerpres. Creșterea de 7,8% față de 2024 cel mai probabil va continua, cu o estimare de 110.000 de cazuri pentru 2026.

„În pofida unei dorințe generale sporite de a economisi, multe gospodării nu mai au rezerve suficiente pentru a absorbi costurile în creștere", explică Frank Schlein, directorul general CRIF Germania - furnizor de informații. Datoria medie per gospodărie insolventă este de aproximativ 15.000 de euro.

Tinerii, în pragul colapsului financiar

Cele mai alarmante cifre legate de falimentul personal vizează generațiile tinere cu probleme financiare: este o creștere de 52,6% în rândul celor cu vârste între 18 și 20 de ani, și de 28,6% pentru categoria 21-30 ani . CRIF indică parțial responsabile achizițiile în rate „cumpără acum, plătește mai târziu”. Apărătorii consumatorilor avertizează că aceste sisteme încurajează supraestimarea capacității financiare și îndatorarea excesivă.

Principalii factori de insolvență rămân însă șomajul, eșecul activităților independente, separarea/divorțul și problemele de sănătate.