În plus, agenţia a declarat că va lua măsuri pentru a împiedica viitoarele administraţii să reglementeze emisiile centralelor electrice, relatează BBC.

EPA a afirmat că eliminarea majorităţii reglementărilor climatice din era preşedintelui Joe Biden va economisi 310 miliarde de dolari şi va reduce preţurile la energie.

Însă grupurile ecologiste au avertizat că acest lucru ar avea un cost enorm pentru sănătatea americanilor şi pentru planetă. Se preconizează că această măsură a EPA se va confrunta cu contestaţii legale imediate.

„Realitatea este că America produce energie mai bine şi mai curată decât oriunde altundeva în lume, iar centralele noastre electrice nu ar trebui să fie ţinta unor măsuri nedrepte”, a declarat luni şeful EPA, Lee Zeldin.

Combustibilii fosili, printre care se numără cărbunele şi gazul natural, sunt de departe principalul factor al schimbărilor climatice globale, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite.

EPA a declarat într-un comunicat că a constatat că normele din era Biden privind emisiile centralelor electrice „au depăşit competenţa agenţiei”.

Agenţia a afirmat că reglementările impuneau „tehnologii de control care nu sunt demonstrate în mod adecvat, forţând efectiv centralele să se închidă, în loc să stabilească standarde pe care acestea le-ar putea îndeplini efectiv”.

EPA urmăreşte, de asemenea, să elimine toate celelalte reglementări privind gazele cu efect de seră din sectorul energetic.

Modificările, care vor fi supuse dezbaterii publice, au fost propuse anul trecut de Zeldin.

Acesta a afirmat că noile reguli vor „asigura aprovizionarea cu energie la preţuri accesibile şi fiabile şi vor reduce costurile transportului, încălzirii, utilităţilor, agriculturii şi producţiei, consolidând în acelaşi timp securitatea naţională”.

SUA, AL DOILEA POLUATOR DIN LUME

Reglementările din perioada Biden prevedeau o reducere semnificativă a emisiilor de carbon provenite de la centralele electrice, precum şi de la vehicule şi instalaţii industriale. S-a estimat că măsurile ar fi prevenit 4.500 de decese premature anual.

Însă Agenţia pentru Protecţia Mediului (EPA) a declarat luni: „Orice potenţiale efecte negative asupra sănătăţii publice sunt prea incerte, ipotetice, îndepărtate şi complexe pentru a fi corelate în mod specific cu sectorul energetic al SUA”.

Zeldin a declarat reporterilor că măsurile de protecţie împotriva „poluanţilor atmosferici periculoşi” vor rămâne în vigoare „pentru a proteja sănătatea umană”.

Nathaniel Keohane, preşedintele Center for Climate and Energy Solutions – o organizaţie independentă de mediu – a descris această măsură drept „un pas uriaş înapoi”.

„Prin abrogarea standardelor privind poluarea cu carbon pentru centralele electrice, EPA a ignorat datele ştiinţifice şi economice solide şi a renunţat la responsabilitatea sa de a proteja sănătatea şi bunăstarea publică”, a adăugat Keohane.

În prezent, SUA sunt, după China, al doilea cel mai mare emiţător de gaze cu efect de seră care contribuie la încălzirea planetei, precum dioxidul de carbon. Iar sectorul energetic reprezintă aproximativ un sfert din emisiile SUA, cu circa 1,5 miliarde de tone de echivalent dioxid de carbon pe an, conform celor mai recente estimări disponibile. Aceasta înseamnă că emisiile sectorului energetic american sunt mai mari decât emisiile totale ale tuturor ţărilor, cu excepţia câtorva.

Emisiile sectorului energetic american au înregistrat, în general, o scădere în ultimele două decenii, deşi anul trecut s-a înregistrat o uşoară creştere, pe fondul reducerii utilizării cărbunelui.

Însă Trump pledează de mult timp pentru o renaştere a energiei pe bază de cărbune şi a criticat în mod regulat sursele regenerabile, precum energia eoliană şi cea solară.

Consecinţele exacte ale anunţului de luni al EPA asupra emisiilor SUA - şi asupra schimbărilor climatice globale - sunt incerte.

Unii cercetători pun la îndoială faptul că folosirea cărbunelui va cunoaşte vreodată renaşterea pe care o speră Trump. Aceştia subliniază scăderea bruscă a costurilor multor tehnologii curate, precum energia solară, în ultimul deceniu.

În 2022, Agenţia pentru Protecţia Mediului (EPA) şi-a pierdut o parte din competenţele de a limita emisiile de gaze cu efect de seră, când Curtea Supremă s-a pronunţat în favoarea a 19 state şi a unora dintre cele mai mari companii de cărbune din ţară, care erau îngrijorate de costul economic al acestei politici şi susţineau că agenţia nu avea autoritatea de a limita emisiile la nivelul tuturor statelor.

Anunţul de luni reprezintă cea mai recentă măsură luată de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru a da înapoi în privinţa politicilor menite să combată încălzirea globală şi schimbările climatice.

În februarie, EPA a anulat o hotărâre ştiinţifică istorică din era Obama, care susţinea că gazele cu efect de seră constituie o ameninţare la adresa sănătăţii publice. Această hotărâre a fost contestată de mai multe state şi administraţii locale.