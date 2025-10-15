Jennifer Aniston, cu abdomenul perfect plat la 56 de ani. Secretul actriței din „Friends” | GALERIE FOTO

Actrița din serialul Friends și-a afișat abdomenul plat, purtând un sutien sport negru și colanți asortați, cu părul blond lăsat pe spate.

Actrița în vârstă de 56 de ani din California a declarat că a găsit o metodă „inteligentă” de a-și dezvolta mușchii, și anume sistemul Pvolve, pe care îl folosește zilnic în sala de sport de acasă din Bel Air, California, arată publicația Daily Mail.

„Forța nu înseamnă doar fitness, ci este secretul suprem împotriva îmbătrânirii. Iar Jennifer Aniston mizează pe asta”, se arată în comunicatul de presă publicat miercuri.

Ea a descoperit o modalitate inteligentă, sigură și puternică de a-și dezvolta masa musculară, de a crește sarcina și de a susține longevitatea. Acum, ea își duce propria evoluție în materie de fitness la un nivel superior, spun specialiștii în fitness citați de publicație.

Jennifer Aniston adoră mâncarea „nesănătoasă”

Activitatea susținută la sală îi permite lui Jennifer Aniston să mănânce absolut tot ce-și dorește fără să se îngrașe. Fosta soție a lui Brad Pitt a declarat pentru revista „People” că în noua sa carte Cooking With Clydeo, lansată pe 9 septembrie, sunt multe „mâncăruri reconfortante” pe care le prepară atunci când are poftă de ceva nesănătos.

Adică „serile de pizza, burgeri sau mâncare mexicană”, a spus ea.

Jennifer adoră și mesele luate în oraș. „Mă duc la restaurantul meu preferat cu câteva prietene, beau un martini și mănânc ceva delicios.” Unele dintre restaurantele ei frecventate din Los Angeles sunt restaurantul japonez Nobu din Malibu și restaurantul mexican Casa Vega din Sherman Oaks.

