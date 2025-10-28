Începe noul reality-show „Trădătorii”, joi de la 21:30, pe PRO TV și VOYO

Joi, de la 21:30, puteți urmări, pe PRO TV și pe VOYO, noul reality-show „Trădătorii”.

Ca să anunțe premiera, participanții au pornit pe străzile Bucureștiului, îmbrăcați în pelerine și ascunși în spatele măștilor. Același lucru s-a întâmplat și pe străzile din Brașov, iar „Trădătorii” au stârnit curiozitatea trecătorilor.

Emisiunea prezentată de Ana Ularu este un joc psihologic intens. Pentru a câștiga marele premiu, cei 24 de concurenți, aflați într-un castel izolat din Europa, încearcă să descopere „trădătorii” ascunși printre ei.

