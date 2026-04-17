Heidi Klum și Eva Longoria, apariție spectaculoasă la un eveniment din Los Angeles. Ținutele cu care au atras atenția. FOTO

Eva Longoria a strălucit într-o rochie lila cu paiete la gala de deschidere a Muzeului de Artă din Los Angeles, pentru David Geffen Galleries, desfășurată joi seară la Los Angeles.

În locul unui covor roșu tradițional, actrița în vârstă de 51 de ani și celelalte vedete au pozat direct pe pavimentul pieței muzeului, scrie Daily Mail. Actrița nominalizată la Globurile de Aur a purtat o rochie fără bretele, cu franjuri și paiete, accesorizată cu un colier cu diamante și sandale nude. Ținuta a fost una dintre cele mai apreciate ale serii. Pentru actrița originară din Texas, Muzeul de Artă din Los Angeles are o semnificație specială. Aici și-a întâlnit, în 2013, actualul soț, José Bastón. Cei doi vor împlini 10 ani de căsnicie pe 21 mai.

Longoria și președintele Televisa, în vârstă de 55 de ani, au împreună un băiat de șapte ani, Santiago, iar Bastón mai are trei copii dintr-o căsătorie anterioară. Actrița din „Războiul lumilor” este implicată în prezent în producția și regia comediei Netflix „The Fifth Wheel”, în care apar nume precum Kim Kardashian, Nikki Glaser, Brenda Song, Fortune Feimster și Will Ferrell. Filmul urmărește o reuniune de liceu transformată într-un weekend haotic la Las Vegas. Ce vedete au mai participat la eveniment La același eveniment a participat și Paris Hilton, îmbrăcată într-o rochie Gucci neagră, cu un singur umăr, accesorizată spectaculos.

Vedeta de reality show, în vârstă de 45 de ani, a fost însoțită de soțul ei, Carter Reum, ambii respectând dress code-ul sofisticat al evenimentului. La gală au fost prezenți și părinții ei, Kathy și Rick Hilton, într-o apariție rară împreună în public. Heidi Klum a ales o ținută spectaculoasă, purtând un body negru decupat sub o rochie transparentă din plasă, completată de accesorii statement și o haină de blană.

Modelul în vârstă de 52 de ani a venit însoțită de fiul ei, Henry Samuel, de 20 de ani, care a atras atenția prin ținuta elegantă și prezența impunătoare. Klum a publicat imagini din culisele galei, unde a fost prezentă alături de familia sa. Modelul are patru copii din căsătoria cu muzicianul Seal, încheiată în 2012.

