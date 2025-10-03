Gwen Stefani împlinește 56 de ani. Povestea începuturilor sale în muzică. GALERIE FOTO

Cântăreaţa, compozitoarea şi actriţa Gwen Renée Stefani împlinește joi vârsta de 55 de ani. A fost atrasă de muzica folk şi de artişti ca Bob Dylan şi Emmylou Harris, dar şi de musicaluri cum ar fi ''The Sound of Music'' sau ''Evita''.

A urmat cursurile Loara High School din Anaheim, California, unde a debutat pe scenă într-un spectacol, cântând melodia "I Have Confidence", din musicalul ''The Sound of Music''. A absolvit cursurile liceale în 1987 şi a început să studieze la Fullerton College, apoi s-a transferat la California State University, Fullerton, potrivit www.thefamouspeople.com.

A început pregătirea muzicală vocală cântând cu trupa fratelui ei, Eric - No Doubt. În 1991, formaţia a semnat un contract cu Interscope Records şi a lansat primul album în 1991, dar fără mare succes. Au urmat albumele de succes ''The Beacon Street Collection'' (1995) şi ''Tragic Kingdom'' (1995). În anul 2000, trupa No Doubt a lansat un alt album, ''Return of Saturn''.

În 2003 a lansat propria linie de modă, numită ''L.A.M.B''. În decembrie 2006 a lansat un alt album ''The Sweet Escape''.

Din discografia sa amintim albumele: ''Love. Angel. Music. Baby.'' (2004), ''The Sweet Escape'' (2006), ''This Is What the Truth Feels Like'' (2016), You Make It Feel Like Christmas (2017).

De-a lungul carierei a fost distinsă cu numeroase premii, între care amintim: ''Let Me Blow Ya Mind" - Grammy în 2002; ''Hey Baby'' - Best Performance Award'; "Hollaback Girl" - două MTV Video Music Awards în 2005; "What You Waiting For?'' - Best Choreography şi Best Art Direction. La Teen Choice Awards, în 2005, a avut trei nominalizări - Choice Breakout, Best Female Video, Choice Collaboration pentru ''Rich Girl".

A avut roluri şi în filme, între care: ''King of the Hill'' (2001), ''Zoolander'' (2001), ''Dawson's Creek'' (2002), ''Malice'' (2004), ''The Aviator'' (2004), ''Gossip Girl'' (2009), ''Everyday Sunshine: The Story of Fishbone'' (2011), ''Portlandia'' (2013), ''Through the Eyes of Faith'' (2015) şi a asigurat una dintre voci în pelicula ''Trolls'' (2016), documentarul animat ''Piece by Piece'' (2024).

S-a implicat în activităţi caritabile, în 2011, donând 1 milion de dolari pentru organizaţia ''Save the Children's Japan Earthquake-Tsunami Children in Emergency Fund'', precizează www.thefamouspeople.com.

În iulie 2021, Gwen Stefani s-a căsătorit cu partenerul ei, Blake Shelton, în cadrul unei ceremonii restrânse, desfăşurate la ferma pe care cântăreţul de muzică country o deţine în Oklahoma, informa People.com şi Pagesix.com.

Cei doi formează un cuplu din 2015, când s-au întâlnit pe platourile de filmare ale emisiunii "The Voice". La acel moment, fiecare era proaspăt divorţat. În iulie 2015, Shelton a cerut divorţul de Miranda Lambert, a doua sa soţie, după patru ani de mariaj. La doar câteva săptămâni mai târziu, Stefani şi Gavin Rossdale şi-au şocat fanii, divorţând după 13 ani de căsătorie, din care au rezultat trei copii.

