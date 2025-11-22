Gal Gadot, apariție spectaculoasă la un eveniment monden din Beverly Hills. GALERIE FOTO

22-11-2025 | 13:53
Gal Gadot
Getty

Gal Gadot a strălucit la gala Cedars-Sinai Snow Ball. Actriţa în vârstă de 40 de ani, starul din Wonder Woman, a primit premiul Hollywood Icon Award în cadrul galei Women’s Guild Cedars-Sinai Fall Snow Ball.

Ioana Andreescu

Gal a purtat o rochie creată de Altuzarra Kaplan, într-o nuanţă delicată de lila, din colecţia Primăvara 2026, cu părul lăsat liber, îndreptat, și un ruj roşu intens, potrivit JustJared.

Unghiile îi erau lăcuite într-o nuanţă perfect asortată cu rujul, iar bijuteriile argintii i-au completat ținuta. Pe covorul roşu, actriţa a făcut fotografii cu fanii şi a pozat alături de medicii Cedars-Sinai, dr. Shlee Song şi dr. Nancy Sicotte.

Gal a ajuns de urgenţă la spitalul Cedars-Sinai anul trecut, când s-a descoperit că avea un cheag de sânge pe creier, în timp ce era însărcinată.

„Anul trecut, viaţa mea a luat o întorsătură neaşteptată,” a spus ea (via Variety). „Eram însărcinată în opt luni, încercând să fac faţă familiei, muncii şi tuturor celor din jur, când am început să simt un tip de durere de cap care îţi opreşte lumea în loc timp de trei săptămâni.”

Sursa: Justjared.com

