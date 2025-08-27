Motivul politic pentru care Gerard Butler și Gal Gadot lipsesc de la Festivalul de la Veneția

27-08-2025 | 09:21
Veneția devine, pentru următoarele 11 zile, capitala mondială a cinematografiei.

George Clooney, Julia Roberts și Emma Stone vor păși pe faimosul Lido, la ediția cu numărul 82 a festivalului de film de la Veneția.

Vor lipsi însă Gal Gadot și Gerard Butler. 1.500 de artiști au cerut ca actrița de origine israeliană și actorul britanic, care ar fi participat, în trecut, la un eveniment organizat de armata Israelului, să nu mai fie invitați.

Dar organizatorii spun că absența celor doi, care joacă într-un film proiectat la festival, nu are de-a face cu demersul pro-palestinian.

Pe de altă parte, pe parcursul evenimentului sunt plănuite cel puțin două manifestații de amploare împotriva războiului din Gaza.

Etichete: Fâșia Gaza, Gerard Butler, Gal Gadot ,

27-08-2025

