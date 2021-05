Formația Dordeduh a lansat unul dintre cele mai bune albume de rock/metal: ”Har”

Timișorenii de la Dordeduh au lansat în urmă cu câteva zile cel de-al doilea album al lor, ”Har”, care marchează o evoluție importantă a acestei trupe, la 10 ani de la înființarea sa.

”Har” este un material audio incredibil, care poate fi numit cu ușurință drept unul dintre cele mai bune albume metal românești al tuturor timpurilor (adică din ultimii 30 de ani) și cu siguranță unul dintre cele mai bune la nivel internațional în zona acestui gen. Ce gen? Este greu de spus.

”Har” înseamnă un univers întunecat al unor sonorități ancestrale, venite parcă de la strămoșii rock-ului, care se luptă la granița dintre black și post metal, unde - din când în când - lumina este dată de elemente electronice și pasaje sumbre de neo-folk.

Iar toate cele 8 piese sunt îmbrăcate în haina unui progressive rock/metal care te duce cu gândul la ultimele creații Ihsahn sau - de ce nu - la bijuteria (aproape necunuoscută, din păcate) care se numește ”Stardust”, a celor de la The Thirteenth Sun.

Însă Dordeduh face mult mai mult decât cele două nume menționate. Creează o lume care poate fi văzută cu ochii minții, cu ajutorul muzicii, bineînțeles, dar și prin versurile unor piese, precum ”Descânt”, de exemplu:

”Mergi, mergi și iarăși mergi,

Să nu te alături de pribegi!

Mergi, mergi și iarăși mergi,

Calea-n viață să mi-o dezlegi!

Îngăduințe și făgăduințe,

Scăpări în trăiri, ce atrag ființe,

Gânduri și simțiri ce mișcă umbre,

Dorințe ce ascund multe tâlcuri sumbre.

(...)

Iar sfârșitul când îmi vine,

Știu c-am făcut lumii-un bine,

O picătură lângă o mie

În ulciorul cu apă vie.”

O altă piesă deosebită de pe acest album este ”Desferecat”, care vorbește despre transformarea omului în profunzime, o experiență personală trăită chiar de către membrii trupei.

”Întreaga idee din spatele cântecului este legată de cel mai profund proces de transformare, care atinge și schimbă nucleul uman. Procesul începe cu reflectarea de sine și recunoașterea de sine, cu cea mai pură smerenie pe care o poți obține. Continuă cu un salt în propriul nostru abis, descoperind și descoperind toate traumele și temerile, atingând întunericul cel mai profund ascuns în esența noastră, pentru a ne ridica din nou deasupra tuturor, îmbrățișându-l și integrându-l într-o versiune mai nouă și mai înaltă a noastră. Ceea ce oamenii pot vedea în acest videoclip este călătoria noastră personală către această călătorie de transformare." - spune Edmond ‘Hupogrammos’ Karban, vocea acestei trupe.

Cum a fost creat acest album deosebit? Munca celor de la Dordeduh a început undeva prin 2019.

”Am început cu tobele, care au fost înregistrate în decursul a 3 sesiuni. Am continuat apoi cu chitarele, basul, instrumentele tradiționale și, în cele din urmă, vocea. A durat mai mult decât ne-am așteptat, deoarece am petrecut mult timp în studio, modelând fiecare piesă, astfel încât să le putem trimite, în cele din urmă, domnului Jens Bogren pentru a fi mixate. Între timp, am început să lucrăm cu Costin Chioreanu pentru artwork și am avut câteva sesiuni foto cu Moga Alexandru” - au povestit membrii trupei Dordeduh despre înregistrarea albumului ”Har” pe pagina lor de Facebook.

Cât despre semnificația titlului acestui album, aceasta a fost explicată chiar de către membrii trupei, pe site-ul lor oficial:

”Acest album a apărut din ideea de a crea o muzică anume, care să încurajeze ascultătorul să se conecteze la nucleul nemuritor. În adâncul conștiinței noastre, o moștenire cosmică este îngropată și așteaptă să fie descoperită. Cu toții suntem pe o cale către acea esență interioară. Există o istorie personală și o istorie colectivă încapsulată în noi de la începutul timpului. Titlul albumului, HAR, ar putea fi tradus prin grație divină, talent sau ca fiind înzestrat, dar este mai degrabă un fel „divin” de a fi înzestrat. A fi „cHARismatic” înseamnă a fi inoculat cu „har”. Aceasta este singura punte care leagă un individ de transcendență”.

Louder/Metal Hammer: ”O splendoare epocală de la maeștrii polimetalici ai României”

În afara României, unde acest gen de muzică este mult mai apreciat, albumul ”Har” a provocat deja reacții entuziasmate nu doar din partea fanilor, dar și a presei de specialitate și a blogger-ilor din domeniu.

Loudersound, care este site-ul revistelor Metal Hammer, Classic Rock și Prog, a lăudat albumul timișorenilor, acordându-i un punctaj de 4,5 stele din 5, precizând că acest material discografic reprezintă o mare evoluție a trupei, de la debutul său din 2012:

”Nouă ani mai târziu, viziunea lor s-a extins, s-a maturizat și a căpătat un sentiment de măreție lustruită, ajutată într-o mică măsură de mâna meticuloasă a guru-ului studiourilor, Jens Bogren. Bineînțeles, în mod instinctiv, românii sunt încă sub amprenta black-ului, care rămâne un nucleu robust, dar Dordeduh a reușit să stăpânească multe discipline, și le-a îmbinat pe toate în al doilea lor material discografic, cu rezultate cuprinzătoare, bogate în culori sonore și fascinante la nesfârșit.”

Albumul ”HAR” a fost lansat la casa de discuri germană Prophecy Productions în 14 mai 2021 și este disponibil în următoarele formate:

-► Digipak CD

-► Gatefold 2LP (black/gold)

-► 3CD/DVD 48-page artbook (enhanced artwork, studio bonus tracks, live concert)

-► Poate fi comandat aici: http://lnk.spkr.media/dordeduh-har

”Har” a fost înregistrat în propriul studio al trupei Dordeduh, Consonance Studio, și a fost mixat și masterizat de către celebrul Jens Bogren (Opeth, Dimmu Borgir, Sepultura, Arch Enemy, At the Gates, Katatonia, Babymetal, Soilwork, James LaBrie, Moonspell, Kreator, Devin Townsend, Ihsahn, Dark Tranquillity).

Și iată ce spun cei de la casa de discuri germană Prophecy Productions, care colaborează cu doi dintre membrii trupei Dordeduh de pe vremea când erau în Negură Bunget:

”Cu cel de-al doilea album al lor, ”Har”, trupa DORDEDUH din România a creat un album metal rar și unic, care sfidează încadrarea prea ușoară într-o anumită categorie, depășește limitele și oferă ceva nou și nemaiauzit. Chitaristii și fondatorii Edmond "Hupogrammos" Karban și Sol Faur aka Cristian Popescu erau de așteptat să livreze un album care să oscileze în spațiul muzical dintre dark folk și black metal. Și, deși au extras, într-adevăr, din acele surse, au încorporat fără teamă și elemente electronice, gotice, rock, psihedelice, prog și chiar pop, fără prejudecăți.

Nu este prima dată când Hupogrammos și Sol Faur sunt implicați în crearea unui album iconic. Ambii au avut roluri principale în crearea capodoperei ”Om” a trupei NEGURĂ BUNGET, care a pus România pe harta muzicii grele. După despărțire, duo-ul din Timișoara a fondat DORDEDUH și a încântat criticii și fanii deopotrivă cu EP-ul „Valea omului” (2010) și LP-ul de debut ”Dar de duh” (2012). Dincolo de punctul evident al versurilor în limba română, elementul nativ se ascunde atât în melodiile și ritmurile DORDEDUH, dar și în atingerile subtile ale instrumentelor tradiționale. DORDEDUH i-a încredințat mixajul și masterizarea celebrului producător Jens Bogren, renumit pentru abordarea și impactul său asupra operelor unor artiști majori, precum OPETH, DIMMU BORGIR, KATATONIA, MOONSPELL, DEVIN TOWNSEND și IHSAHN. Suedezul s-a dovedit a fi o alegere excelentă și a adus acest diamant negru la o strălucire perfectă.

„Har” este o piatră de hotar - și nu doar pentru metalul românesc. DORDEDUH a făcut un salt cuantic artistic care promite să fie recunoscut drept unul dintre cele mai bune albume de metal ale anului” - PROPHECY RECORDS.

Dordeduh înseamnă:

-► Edmond „Huppogrammos” Karban (voce, chitări și alte instrumente)

-► Cristian „Sol Faur” Popescu (chitări, keyboards și alte instrumente)

-► Andrei Jumugă (percuție, tobe, toacă)

-► Flavius Misarăș (bass)

Dordeduh online:

-► Site oficial

-► Facebook

-► Bandcamp

-► Instagram