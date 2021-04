Formația franco-română de progressive rock Ohhimark a lansat primul său single: ”Paragon”

Formația franco-română de progressive rock/metal Ohhimark (prescurtat, ohm) a lansat primul său single, intitulat ”Paragon”.

Această piesă face parte din albumul de debut, ”What we can`t see”, care va fi lansat în 16 mai 2021.

Sound-ul celor de la ohm conține influențe care aduc aminte de trupe din noul val de rock progresiv, precum Karnivool, Vola, Agent Fresco sau Tesseract.

ohhimark este o trupa franco-română din București, formată în 2017 de către Octavian Ristici (chitară), Virgile Prod`Homme (tobe) și Gautier Perez (clape, chitară). Acestora li s-a alăturat mai târziu Andrei Nedelea (bass).

După numeroase schimbări de componentă, trupa și-a stabilit formula completă în 2019, cu Ștefan Sandu la voce și Alexandru Mitroi la clape și chitară, Gautier trecând în rolul de producător.

Din nefericire, Andrei Nedelea s-a stins din viață în martie 2020, iar moartea sa a pus la îndoială continuarea activității trupei.

Cu albumul înregistrat în studio, mixat și masterizat deja de către Marius Costache (Studio148), ceilalți membri au decis să-l lanseze un an mai târziu, mai ales datorită faptului că Andrei a compus liniile de bass de pe album.

Odată cu decizia de a lansa acest LP, trupa l-a cooptat pe Radu Palade (Mindcage Escape) la bass.