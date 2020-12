Fondatorul festivalurilor Untold și Neversea, Bogdan Buta, lansează un nou concept global, în tehnologie

După ce a pornit unele dintre cele mai de succes festivaluri de muzică din lume, UNTOLD și Neversea, Bogdan Buta investește în tehnologie.

Este vorba despre aplicația Extasy, singura aplicație din România care este dedicată experiențelor spectaculoase. Alături de cel mai bun prieten din studenție, Sveatoslav Veaceslav Vizitiu, Bogdan Buta își dorește ca proiectul să devină în maxim 5 ani un succes global, al doilea Unicorn românesc, după UiPath. O companie start-up din tehnologie poate deveni Unicorn atunci când evaluarea ei depășește 1 miliard de dolari.

Sveatoslav Veaceslav Vizitiu este Chief Technology Officer al aplicației și este un specialist renumit în industria de IT din România. În ultimii 10 ani a lucrat cu companii de renume ca și Marriot, Google, FED EX sau Oanda. Sveat este și unul dintre cei mai mari consumatori de experiențe spectaculoase cum ar fi: zborul pe aripa unui avion, diving, motociclism offroad și multe altele.

“Aplicația va fi disponibilă la începutul anului 2021 unui număr limitat de utilizatori și o să cuprindă toate orașele importante din România. În 2022, vrem să o extindem internațional în cel puțin alte 2 piețe din Europa sau USA. Cei care sunt interesați să fie primii care testează această aplicație se pot înscrie pe www.extasy.com. În maxim 5 ani ne-am propus ca această aplicație să fie utilizată la nivel global. Consider că acest proiect are poțential real să devină următorul unicorn al României”, a explicat Bogdan Buta.

“Extasy ca și cuvânt se traduce euforie, bucurie și exact aceste lucruri ne dorim să le aducem utilizatorilor. Zilnic sau ocazional să descopere ușor în aplicație experiențe inspiraționale pe care să le țină minte toata viața, de la cele extreme până la cele mai relaxante. Astfel viața lor va fi mai colorată, și asta vă pot spune eu, cel mai mare consumator de experiențe din echipă”, a declarat Sveatoslav Veaceslav Vizitiu.

Investiția celor doi în acest moment se ridică la 500.000 de euro, iar recent aplicația a atras alți doi mari investitori, Voicu Oprean, fondatorul companiei de software Arobs și fondul de investiții Early Game Ventures care au venit cu alți 350.000, ducând evaluarea start-up-ului la aproape 4 milioane de euro.

“Am întâlnit de multe ori idea unei platforme care oferă posibilitatea de a rezerva și a cumpăra experiențe, dar de fiecare dată am decis să nu investim. Motivele au fost multe, de la fragmentarea prea mare a pieței furnizorilor de experiențe sau gradul mic de tehnologizare al acestora până la lipsa unei strategii eficiente de go to market. Dar ceea ce ne-a făcut mereu să spunem Nu a fost abordarea acestei idei din perspectiva industriei de turism. Deși uriașă ca volume, industria de turism se caracterizează printr-o frecvență mică de cumpărare; în general nimeni nu își ia vacanță decât de câteva ori pe an, deci nici nu își cumpără bilete de avion săptămânal. Extasy abordează idea unui marketplace de experiențe și activități dintr-o altă perspectivă, mutând-o din industria de travel în cea de entertainment. De asemenea, Bogdan Buta vine cu experiența lui dovedită în marketingul dedicat generațiilor tinere, ceea ce ne-a convins că Extasy își merită locul în portofoliul Early Game”, explică Cristian Munteanu, Managing Partner Early Game Ventures.

Aplicația vine ca un antidot la plictiseală și se adresează iubitorilor de sporturi extreme, de activități exclusiviste și de experiențe spectaculoase pe care le pot găsi în orașul din care sunt și pe care le pot face chiar cadou celor dragi. Cei interesați pot alege să sară din avion, să faca bungeejumping, să participe la degustări de vin sau ciocolată sau pot trăi experiența unui simulator de zbor și pot chiar să învețe să tragă cu arma. Tot în aplicație, iubitorii de festivaluri și nu numai pot găsi să achiziționeze experiențe unice de festival.

O altă componentă a aplicației Extasy este cea de finanțare. Pentru cei care au o listă de dorințe pe care le este greu să o bifeze din motive financiare, aplicația vine să le împlinească visele și dorințele prin facilitățile de finanțare. Aplicația va avea un parteneriat cu Grupul Financiar Banca Transilvania, prin care cei care își doresc să achiziționeze o experiență extravagantă sa poată accesa și primi un împrumut, totul direct în aplicație. Aplicatia va fi disponibilă pentru publicul larg în primăvara anului 2021, însă cei care vor să aibă primii acces la această aplicație se pot înscrie de pe acum pe extasy.com.

Totodată toți cei care își doresc să facă parte din echipa proiectului, de la developeri până la pasionați de social media pot trimite un mail la adresa jobs@extasy.com.