Filmul Orice, oriunde, oricând (Everything Everywhere All At Once), câștigătorul a 7 trofee Oscar, este disponibil pe VOYO!

Orice, oriunde, oricând (Everything Everywhere All At Once), filmul cu cele mai multe nominalizări la Oscar 2023, a câștigat azi noapte cele mai multe trofee în cadrul galei care premiază cele mai bune producții cinematografice ale anului.