INTERVIU cu Irina Margareta-Nistor despre Premiile Oscar 2023: ”L-au uitat pe Elvis și au luat Balena”

A 95-a gală a premiilor Oscar s-a încheiat cu o mare surpriză.

Actorul Brendan Fraser a câștigat premiul pentru cel mai bun rol principal masculin, pentru interpretarea din pelicula "Balena".

Iar filmul "Orice, Oriunde, Oricând" - care poate fi deja văzut pe VOYO - a câștigat trofeul pentru cel mai bun film la Premiile Oscar 2023. Filmul a luat și premiile pentru ”Cea mai bună actriță în rol principal”, ”Cea mai bună actriță în rol secundar”, ”Cel mai bun actor în rol secundar”, ”Cel mai bun scenariu original”, dar și mult-doritul trofeu pentru ”Cel mai bun regizor”.

Pelicula "Nimic nou pe frontul de vest" a luat Oscarul pentru "Cel mai bun film străin". Noua ecranizare a unui roman clasic despre ororile Primului Război Mondial a fost realizată de un cineast german.

Iar Premiul pentru "Cel mai bun documentar" a fost câștigat de filmul "Navalnîi".

Și noul ”Avatar: Calea Apei" a primit premiul pentru "cele mai bune efecte vizuale". Departe, însă, de performanța atinsă de pelicula lui James Cameron în 2010, când Avatar a obținut 9 premii Oscar.

După decernarea premiilor Oscar 2023, Irina Margareta-Nistor a răspuns la câteva întrebări pentru Știrile Pro TV.

Care a fost momentul dumneavoastră favorit din această gală?

Irina Margareta-Nistor: ”Am avut și eu un moment favorit din gală, și anume atunci când a luat Top Gun, că mi-a fost o frică îngrozitoare că n-o să ia nimic. Mă rog, n-a luat așa cum speram pentru Lady Gaga, dar oricum nu pleacă chiar cu mâinile goale, deși, ați văzut, Tom Cruise nici n-a dat p-acolo.”

Ce părere aveți despre câștigătorii pentru rolurile secundare? Jamie Lee Curtis și Ke Huy Quan?

Irina Margareta-Nistor: ”Rolule secundare le-au umflat cei doi actori din Everything Everywhere, că au fost peste tot, dar diferența este că dacă a luat asiaticul - a avut de altfel și un discurs în care spunea că trebuie să-ți vezi visele împlinite, discurs care s-a repetat după aceea și la Michelle Yeoh, cred că au avut același scenarist - în schimb, la Jamie Lee Curtis m-am bucurat sincer, și cred că de acolo de sus s-a bucurat și Janet Lee, care a jucat în Psycho al lui Hitchcok, care e mama ei, și Tony Curtis, care ne-a adus Unora le place jazz-ul, care era cu Marylin Monroe, vedeți cum s-au legat, și care a jucat nemaipomenit și era un ”political correctness” răsturnat. Păi nu? Noi ce facem?”

Cu 7 Oscar-uri putem spune că ”Everything, Everywhere, All at Once” este câștigatorul serii? L-ați văzut aici pe VOYO. Ce ne puteți spune despre el?

Irina Margareta-Nistor: ”Oscar-uri pentru Everything Everywhere. Cred că la pariuri a funcționat foarte bine. N-a putut să le ia pe toate 11, pentru că, între altele, la câteva secțiuni aveau chiar mai multe nominalizări. Și, important este că îl putem vedea pe Voyo oricând, și chiar și în bucățele, pentru că e destul de lung, și că suntem în rând cu lumea. Și am înțeles mai bine cum e să fim în mai multe universuri paralele - și - ce spuneau ei la final? Că aproape că se bucură să fie niște oameni obișnuiți care să-și plătească impozitele și să meargă la Nufărul, adică, mă rog, la spălătoria lor, nu la Nufărul. Am înțeles.”

”Women talking” a luat Oscar pentru scenariu adaptat, în detrimentul lui ”All quiet on the western front”. Ce părere aveți?

Irina Margareta-Nistor: ”Women talking” a luat pentru un scenariu adaptat, sigur, în defavoarea lui ”Nimic nou pe frontul de vest”? Da, pentru că, să nu uităm, Nimic nou a luat o grămadă de Oscar-uri. Când te aștepti mai puțin, era pac-pac, avem Nimic sau avem Totul. De ce? Cred, între altele, și pentru că era vorba de o regizoare care a scris și scenariu, chiar dacă nu era nominalizată la cel mai bun regizor, ceea ce era un political incorrectness, și atunci au zis hai că ne scoatem de aici. Dar, oricum, filmul cred că ar trebui văzut, pentru că e, înainte de toate, împotriva violenței și cum trebuie să știi să ieși dintr-un cerc al violenței.”

Merita Brendan Fraser premiul pentru actor principal? Dar Michelle Yeoh?

Irina Margareta-Nistor: ”La rolurile principale ne-au luat fața. Erau un zvon că n-o să mai ia, totuși, pentru Tar, că au fost și foarte multe controverse. Cate Blanchett era deja ușor deprimată, se vedea pe fața ei. I-o fi șoptit careva. Știu, ar fi fost ilegal. Michelle Yeoh avea șanse și pe la pariuri, așa încât a trebuit să se dea puțin la o parte. În schimb, poate surpriza mai mare a fost că, de unde-l iubeau atât de mult pe Austin Butler, da, așa îl cheamă, Butler, Pe aripile vântului, poate de-aia nu fi luat, nu știu, știți și de acolo discuțiile, l-au uitat pe Elvis și au luat Balena. Știți cum e, într-o țară cu supraponderali votezi pe cei cu care te asemeni, cred. Nu-i așa?”

Cinematografia românească și-a facut un nume la nivel european. Când credeți că ajungem, totuși, și pe lista celor mai bune filme străine la Oscar?

Irina Margareta-Nistor: ”Păi, eu cred că o să fie așa. Întâi, un D.O.P., director de imagine Mihai Mălaimare Junior, că deja a fost cu câteva filme care a ajuns până acolo, și după aia cred că o să fie Corneliu Porumboiu, pentru că acum a început o carieră la Paris”.

A fost vreun premiu acordat pe considerente de ”political correctness”? Indienii de la RRR, poate?

Irina Margareta-Nistor: ”Political correctness. Deci am avut întâi regizoarea care a luat pentru scenariu și care nu era nominalizată. După care a fost melodia de la indieni, pe care, pe indieni, nu i-a mai pus la filmul străin, așa cum se întâmplase până acum. Și au zis, totuși, nu? E o comunitate foarte puternică în America, dar, i-a uitat pe indienii lor. Data viitoare. Îl mai ține minte, nu, pe Marlon Brando? Și discursul de acum ceva vreme, chiar dacă și ăla era ușor regizat. Dar, la urma urmei, muzică mai bună ca la Bollywood, așa, ca să te ridici de pe scaun, există? Nu. Așa că asta e! Gusturile și culorile și Oscar-urile, în principiu, nu se discută”.

