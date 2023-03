Oscar 2023, dominat de Everything Everywhere All At Once, film care a câștigat șapte premii. Vezi filmul acum pe VOYO

Getty

„Everything Everywhere All At Once”, filmul cu cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar 2023, și-a respectat statutul și a câștigat și cele mai multe premii, șapte, inclusiv cel mai bun film, cea mai bună actriță și cel mai bun regizor.