Premiile Oscar 2023: Lista completă a câștigătorilor. Everything Everywhere All at Once a câștigat cele mai multe trofee

Gala Premiilor Oscar 2023 , cel mai important eveniment al cinematografiei mondiale, a acut loc luni dimineață, iar marele câștigător a fost Everything Everywhere All At Once , cu șapte trofee, inclusiv cel mai bun film.

Lista completă a câștigătorilor de la Oscar 2023

► Everything Everywhere All at Once

►Brendan Fraser

► Naatu Naatu

► Michelle Yeoh

► Nimic nou pe frontul de vest

Cel mai bun actor în rol secundar

► Ke Huy Quan

Cea mai bună actriță în rol secundar

► Jamie Lee Curtis

Cel mai bun film de animație

► Pinocchio

Cea mai bună coloană sonoră

► Nimic nou pe frontul de vest

Cel mai bun film documentar

► Navalnîi

Cel mai bun scurt metraj live-action

► An Irish Goodbye

Cel mai bun regizor

► Daniel Kwan

Cel mai bun scenariu adaptat

► Women Talking

Cel mai bun documentar de scurtmetraj

► Familia elefantului Raghu

Cel mai bun scenariu original

► Everything Everywhere All at Once

Cele mai bune efecte vizuale

► Avatar 2

Cel mai bun scurt metraj de animație

►The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Cea mai bună imagine

► Nimic nou pe frontul de vest

Cel mai bun machiaj

► The Whale

Cele mai bune costume

► Black Panther: Wakanda Forever

Cel mai bun montaj

► Everything Everywhere All at Once

Cel mai bun design de producție

► Nimic nou pe frontul de vest

Cel mai bun sunet

► Top Gun 2

