Eva Longoria impresionează prin eleganță în apariții spectaculoase în Europa. Ținutele purtate de actrița de 50 de ani. FOTO

Actrița din „Desperate Housewives”, în vârstă de 50 de ani, a atras toate privirile la o cină exclusivistă, organizată la restaurantul Nota Blu din Madrid.

Eva a purtat un body negru, peste care a adăugat o fustă transparentă și un sacou elegant, cu umeri structurați. Ținuta, completată de pantofi stiletto negri, i-a subliniat silueta și i-a oferit un aer sofisticat, potrivit Daily Mail.

În timpul evenimentului, Eva și-a întâmpinat oaspeții și a pozat alături de Mar Saura, Vicky Martín Berrocal, Amaury Nolasco și María Bravo.

Cu o seară înainte, la Paris, vedeta a impresionat pe covorul roșu al Global Gift Gala, unde a purtat o rochie albă, lungă până în pământ, cu un decolteu adânc și detalii elegante din perle.

Eva a accesorizat look-ul cu bijuterii cu diamante și pantofi cu platformă, care i-au alungit silueta.

Coafura bob impecabilă și rujul roșu intens au completat perfect aerul de glamour clasic de la Hollywood, transformând-o într-una dintre cele mai elegante apariții ale serii.

