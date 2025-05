Enrique Iglesias împlinește 50 de ani. Cum a devenit una dintre cele mai mari vedete ale muzicii latino. GALERIE FOTO

Supranumit ''Regele muzicii latino pop'', Enrique Iglesias a vândut peste 180 de milioane de albume la nivel mondial, a lansat 11 albume şi numeroase compilaţii de hituri, în spaniolă şi în engleză.

Se numără printre puţinii artişti care s-au bucurat de succes atât la vânzările în format fizic, cât şi în streaming, cu hituri vechi şi noi. Continuă să umple stadioane în fiecare colţ al globului.

Enrique Miguel Iglesias Preysler s-a născut la 8 mai 1975, la Madrid, părinţii lui fiind Julio Iglesias şi Isabel Preysler. În 1979, căsătoria părinţilor săi a fost anulată. La vârsta de 8 ani s-a mutat în SUA, iar la 15 ani a început să compună muzică, potrivit IMDB.com.

Cum a devenit celebru

A studiat la Universitatea din Miami timp de un an, renunţând la studii pentru a urma o carieră muzicală. Cinci ani mai târziu, la 25 septembrie 1995, a lansat primul album, intitulat "Enrique Iglesias". Al doilea album, în limba spaniolă, "Vivir", a fost lansat în 1997.

Au urmat: "Cosas Del Amor" (1998), "Enrique" (1999), "Escape" (2001), "Quizás" (2002), "Seven" (2003), "Insomniac" (2007), "Euphoria" (2010), "Sex And Love" (2014), "Final" (vol. 1, 2021), "Final" (vol. 2, 2024), conform www.discogs.com.

Ocupând primul loc al clasamentelor Billboard cu single-urile lui de 154 de ori, iar în topul Billboard's Hot Latin Songs de 27 de ori, este considerat de specialişti din industria muzicală "cel mai important artist latino din istoria muzicii", deţinând recordul pentru cele mai multe clasări pe locul 1, conform https://www.enriqueiglesias.com/.

De asemenea, hiturile sale sunt printre cele mai vizionate pe canalele YouTube sau VEVO, cu miliarde de vizualizări.

A colaborat cu staruri precum Pitbull, Whitney Houston, Lionel Richie, Juan Luis Guerra, Marco Antonio Solis şi alţii. A fost recompensat cu nenumărate premii pentru interpretare şi compoziţie la galele Grammy, Billboard Awards, ASCAP şi altele.

Cele mai cunoscute melodii

Între cele mai cunoscute melodii din palmaresul său se numără: "Bailamos", "Rhythm Divine", "Be With You", "Escape", "Hero", ''Bailando'', "Don't Turn Off The Lights", "Maybe''.

În 2025, Enrique Iglesias va susţine concerte în Gran Canaria, Spania (5 iulie); Sofia, Bulgaria (20 septembrie); Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite (1 noiembrie), potrivit www.enriqueiglesias.com.

Este căsătorit cu fosta jucătoare profesionistă de tenis Anna Kournikova şi împreună au trei copii.

A susţinut mai multe organizaţii caritabile, printre care se numără City of Hope, Red Cross, Music for Relief, Habitat For Humanity, Help for Heroes, Live Earth, Muscular Dystrophy Association, Music for Relief, Special Olympics, The Salvation Army, Alex's Lemonade şi Hunger Relief, potrivit www.imdb.com.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: