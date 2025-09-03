Radiohead a anunțat un turneu european după șapte ani. Unde se vor organiza concertele și când se pot cumpăra bilete

Trupa britanică de rock alternativ Radiohead a anunţat miercuri că porneşte într-un nou turneu european ce va cuprinde 20 de concerte în lunile noiembrie şi decembrie. Va fi primul turneu după o pauză de șapte ani, transmite Reuters.

„Anul trecut ne-am întâlnit pentru repetiţii (....) Şi după o pauză de 7 ani ne-am simţit foarte bine să cântăm muzica noastră din nou şi să ne reconectăm cu o identitate muzicală aflată adânc în fiecare dintre noi", conform unui mesaj postat de bateristul formaţiei, Philip Selway, pe Instagram.

Radiohead, care îi mai are în componenţă pe solistul şi principalul compozitor Thom Yorke, chitariştii Jonny Greenwood şi Ed O'Brien, şi basistul Colin Greenwood, va susţine câte patru concerte la Madrid, Bologna, Londra, Copenhaga şi Berlin.

Fanii se pot înregistra pentru a cumpăra bilete pentru turneul Radiohead începând de vineri.

Cel mai cunoscut album al formaţiei, cel de-al treilea, „OK Computer" (1997) explorează teme precum anxietatea şi alienarea, îndepărtându-se de optimismul perioadei Britpop.

Revenirea Radiohead urmează reuniunii Oasis, cea mai mare trupă britanică a anilor 1990, într-un turneu aclamat de critici în această vară.

