Concert în București cu formația Meşterii Rock, proiectul basistului Ioji Kappl. Eveniment in memoriam PHOENIX

Formația Meșterii Rock, un proiect al basistului trupei Phoenix, Josef Ioji Kappl, va susține un concert în București, în 13 noiembrie, la The Pub Universității.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, Meşterii rock vor completa recitalul cu un original medley din celebre piese ale formației Phoenix!

Alături de Kappl se vor afla: Nicu Patoi - apreciat ca unul dintre cei mai buni chitariști români, Narcis Tran Korsar și Codruț Croitoru - doi tineri muzicieni extrem de talentaţi, care susţin cu vigoare şi energie partitura proiectului, prin voci puternice și concordanţă, şi nu în ultimul rând, un ”magician al ritmului”, excepţionalul toboşar Marcel Moldovan.

Supergrupul Meșterii Rock a lansat albumul Cavalcada, pe 17 aprilie 2024, la The Pub – Universității, iar în această primăvară, pe 7 mai, au aniversat 50 de ani de la lansarea celebrului Cantafabule.

”Proiectul Meșterii Rock este o constelaţie de piese complexe, cu aranjamente ample şi mireasmă de anii ‘70. Sunt deja cunoscute şi intens fredonate, hituri ca Praznic năpraznic, Pe Argeş în jos, Căluşandra, Fagul şi iedera, Viaţa în boxă, Cavalcada, Cometa Stea, Legenda” - mai precizează organizatorii evenimentului.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook a evenimentului.

