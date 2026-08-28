„Sora mea a fost una dintre cele mai generoase, atente și bune persoane pe care le-am cunoscut vreodată. Ceea ce a văzut lumea era exact ceea ce era ea în realitate”, a scris Stella Parton într-un mesaj publicat pe Facebook.

Stella a povestit că sora sa, care a murit marți, la vârsta de 80 de ani, la scurt timp după ce a fost diagnosticată cu cancer, era dispusă să accepte tratamente medicale experimentale pentru a contribui la dezvoltarea unor terapii care i-ar putea ajuta pe viitor pe alți bolnavi de cancer, scrie The Guardian.

„Mi-a spus recent că, dacă nu mai exista nicio speranță pentru ea, le-ar permite medicilor să încerce medicamente experimentale, în speranța că astfel îi va putea ajuta pe alții în viitor. Sora mea s-a gândit întotdeauna la ceilalți”, a scris Stella.

Ultimele clipe ale artistei

Stella Parton, una dintre cele 11 surori și frați ai artistei și, la rândul său, cântăreață și compozitoare de muzică country, le-a transmis fanilor că, dacă vor să onoreze moștenirea lăsată de Dolly Parton, ar trebui „să fie mai buni, să-i sprijine pe ceilalți și să ofere mai mult din timpul și resursele lor”, așa cum artista a făcut până la sfârșitul vieții.

Dolly Parton fusese internată la Vanderbilt-Ingram Cancer Center din Nashville în urma unor probleme renale și a unor afecțiuni autoimune. Artista a murit înconjurată de familie.

„Dacă există cineva care ajunge în Rai la timp, sunt sigură că ea a ajuns exact la timp. Știu că acolo strălucește din plin, cu toate paietele și lumina ei”, a mai scris Stella.

Cele două surori aveau și un ritual săptămânal: în fiecare marți dimineața, înainte de răsăritul soarelui, își dădeau întâlnire la o cafea, la telefon.

„Cafeaua de marți dimineața nu va mai fi niciodată la fel, dar dragostea, respectul și bunătatea ei vor rămâne. A făcut lumea un loc mai bun prin simplul fapt că a fost aici, așa că haideți să-i urmăm exemplul”, a transmis Stella.

În zilele de după moartea lui Dolly Parton, numeroase personalități din muzică, cinematografie, politică și alte domenii i-au adus un omagiu. Fanii s-au adunat la parcul tematic Dollywood din Tennessee, iar drapelul american a fost coborât în bernă în mai multe locuri din Statele Unite, inclusiv la Casa Albă.