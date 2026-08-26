Decizia președintelui SUA a fost luată în semn de omagiu după moartea legendei muzicii country Dolly Parton, pe care şeful Casei Albe o consideră „o adevărată pierdere pentru milioane de oameni”, scrie News.ro.

„Cu mare tristeţe vă anunţ că Dolly Parton, una dintre cele mai mari cântăreţe de muzică country din toate timpurile – şi nu numai –, tocmai s-a stins din viaţă. Este o adevărată pierdere pentru milioane de oameni. N-a existat niciodată cineva ca ea şi nici nu va mai exista vreodată”, a scris pe Truth Social preşedintele Donald Trump care este de aceeaşi vârstă cu renumita artistă, care s-a stins la 80 de ani.

„În onoarea ei, voi dispune coborârea drapelului american în toată ţara pentru o perioadă de o săptămână, începând din această seară, la ora 18:00”, a anunţat şeful Casei Albe.

„Odihneşte-te în pace, Dolly! Lumea te iubeşte” - a transmis în finalul mesajului Donald Trump.

După moartea acestei figuri emblematice a muzicii country, numeroase personalităţi i-au adus un omagiu cântăreţei, fie din lumea politică, fie din cea artistică sau caritabilă, într-o rară manifestare de unitate într-o societate divizată. Bill Clinton, Mick Jagger, Julia Roberts, Jeff Bezos şi Tim Cook se numără printre cei care şi-au transmis tristeţea faţă dispariţia unei legende.