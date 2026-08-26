Acel single, care s-ar intitula „My Place In History”, va fi lansat în 2045, potrivit site-ului oficial al cântăreței, iar Dolly Parton ar dezvălui prin intermediul acestuia „speranțele și visurile sale pentru viitor” înaintea zilei care ar fi marcat cea de-a 100-a aniversare a ei, pe 19 ianuarie 2046, scrie Agerpres.

Totuși, în presa americană au apărut și informații potrivit cărora „Dream Box” („Cutia Viselor”), care este expusă la Dollywood, ar putea rămâne închisă chiar mai mult timp, până în ziua centenarului nașterii sale, versurile și conținutul piesei fiind cunoscute doar de către Dolly Parton.

Ce se află în „Cutia Viselor”

Referindu-se la acea cutie sigilată, Dolly Parton a declarat: „Complexul meu turistic este un vis clădit de-a lungul a 30 de ani, iar obiectele pe care le-am ales pentru «Cutia Viselor» (Dream Box) sunt strâns legate de oameni speciali care m-au încurajat și de anumite momente din viața mea în care acea încurajare a dat roade”.

Printre obiectele incluse în cutia aflată la „DreamMore Resort” din parcul tematic Dollywood se mai află un exemplar al cărții sale din 2012, „Dream More: Celebrate The Dreamer In You”, o bucată de lemn din pridvorul casei din Tennessee în care Dolly Parton și-a petrecut copilăria, precum și o cutie misterioasă sigilată, realizată din lemn de castan, al cărei conținut este cunoscut doar de artistă.

Potrivit site-ului oficial al cântăreței, cutia din lemn de castan îi aduce un omagiu unchiului artistei, Bill Owens, care a sprijinit-o la începutul carierei sale.

Activitatea lui Bill Owens în cadrul organizației American Chestnut Foundation a contribuit la dezvoltarea unei varietăți de castan american rezistent la o boală fungică devastatoare, facilitând astfel reintroducerea acestui arbore în pădurile din estul Statelor Unite.

Ultimele înregistrări ale lui Dolly Parton

Decesul cântăreței americane, la vârsta de 80 de ani, a fost anunțat marți, în urma unei „scurte lupte cu cancerul”.

Dolly Parton și-a lansat ultimul album, „Rockstar” - care a inclus coveruri ale unor piese precum „(I Can't Get No) Satisfaction” a trupei The Rolling Stones și „Let It Be” a trupei The Beatles, alături de colaborări cu artiști precum Elton John, Debbie Harry și Stevie Nicks - în noiembrie 2023.

Cel mai recent single înregistrat de artista americană, cunoscut până în prezent, este „Son Of Jolene”, lansat la începutul acestui an în colaborare cu cântăreața de muzică country Belles.