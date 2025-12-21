Orlando Bloom, interviu surpriză pe străzile din New York. Actorul a dezvăluit ce și-ar dori de la viitoarea sa parteneră

21-12-2025 | 20:27
Orlando Bloom
Profimedia

Orlando Bloom a dezvăluit ce calități caută la viitoarea iubită, după ce fosta sa logodnică, Katy Perry, și-a făcut publică pe Instagram relația cu Justin Trudeau.

Ioana Andreescu

Actorul a vorbit cu creatorii contului de TikTok The People Gallery. În timpul interviului, filmat pe străzile din New York, Orlando a fost întrebat dacă ar prefera o parteneră „cu stil sau cu bani”, potrivit Hello Magazine.

„Ambele”, a răspuns el. Actorul a oferit și câteva sfaturi pentru cei care trec printr-o „perioadă dificilă”. „Acționează, ridică-te, fă-ți o rutină, orice. Intră în corpul tău, ieși din cap dacă stai prea mult acolo. Continuă să creezi”, a spus el.

Orlando a arătat elegant în videoclip, purtând o jachetă denim bej, cu guler din piele maro. Ținuta era completată de un pulover crem din tricot gros și pantaloni negri din catifea, cu o șapcă asortată. Întrebat cum își descrie ținuta, actorul a numit-o „un look confortabil de Crăciun”.

@thepeoplegallery Street Style with Orlando Bloom #newyorkstreetstyle #orlandobloom #ootd #prada #thepeoplegallery ♬ original sound - The People Gallery

Întrebat ce sfat de stil ar oferi fanilor, Orlando a spus că trebuie „să fii tu însuți” și că „autenticitatea te duce cel mai departe”. Starul a recomandat cumpărăturile din magazinele second-hand, deși el era îmbrăcat în haine de lux. „E ciudat, pentru că pare luată dintr-un second-hand, dar e Prada”, a spus actorul.

Doctorul capodoperelor. Ion Sfrijan a „vindecat” sute de tablouri găurite la Revoluție. Femeile, împușcate „în anumite zone”

Sursa: hellomagazine.com

Dată publicare: 21-12-2025 20:27

