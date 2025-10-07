Povestea cutremurătoare a masacrului de la Fântâna Albă a ajuns pe marile ecrane. Filmul este acum în cinematografe

Una dintre cele mai dureroase pagini din istoria românilor prinde viață pe marile ecrane. În masacrul de la Fântâna Albă, din 1941, mii de români au căzut pradă sovieticilor.

autor
Iulia Fătu

Printre ei, Gheorghe și Minodora Holovați, despărțiți de război și reuniți 50 de ani mai târziu.

Povestea lor reală, despre curaj, iubire și speranță, împletită cu mărturii cutremurătoare, a emoționat publicul luni seară, în avanpremieră.

„Pădurea de molizi” redă drama cutremurătoare a unui cuplu despărțit de istorie.

În urma masacrului de la Fântâna Albă, Gheorghe Holovati a supraviețuit, dar soția lui a fost luată cu forța și dusă în Siberia.

Jumătate de secol mai târziu, cei doi s-au regăsit.

Într-un interviu acordat echipei „România, te iubesc”, în 2013, Holovați, sursa de inspirație a peliculei, a împărtășit cum s-au simțit clipele acelui episod sângeros.

Gheorghe Holovati, supraviețuitor de la Fântâna Albă: „Au început mitralierele care erau la doi metri de noi. Nu știai nimic. Tata mă căuta, mă lua în fața lui tot timpul, dacă împușcau din spate să-l rănească pe el, să mă salveze pe mine.”

Regizorul Tudor Giurgiu a documentat nouă ani această poveste, iar mărturiile reale ale supraviețuitorului au devenit baza filmului.

Tudor Giurgiu, regizor: „Mărturisirile lui Holovati, pe care am și folosit-o în film, au stat la baza partiturii interpretate de Mircea Andreescu. Au fost atât de puternice încât am zis că e musai să fac acest film, pentru că tot ce am adunat merită să ajungă și la alți oameni.”

Luni seară, filmul a fost prezentat în avanpremieră, la Teatrul Național din București.

Amalia Enache: „E foarte emoționant. Filmul acesta are forța unui podcast bun, dar și al unui documentar bun.”

Nadia Comăneci, gimnastă: „Emoționant, tulburător. E o parte din istorie și e extrem de importantă mai ales pentru generația de astăzi. Dacă nu-ți cunoști trecutul, e foarte greu să faci pași înainte.”

Horia Tecău, jucător de tenis: „Cred că e important să cunoaștem această parte de istorie și să fim mai conștienți și să apreciem ce trăim astăzi. Monologul de final cred că m-a atins cel mai mult, iar imaginile cu Gheorghe, ultimul supraviețuitor.”

Elvira Deatcu, actriță: „Bunica paternă a soțului meu a venit din Bucovina în aceeași perioadă. A fost unul dintre cazurile fericite, care a reușit să-și facă o viață aici. Ideea lui Tudor de a merge cu acest film în școli și licee mi se pare fantastică.”

De marți, pelicula e disponibilă în cinematografele din toată țara.

