Concert cu formația Meșterii Rock în București, proiectul celebrului basist al trupei Phoenix, Josef Ioji Kappl

Formația Meșterii Rock, un proiect la celebrului basist al trupei Phoenix, Josef Ioji Kappl, susține un concert în 14 noiembrie în clubul The Pub din București, de la ora 19.30.

Alături de Kappl se vor afla: Nicu Patoi, recunoscut ca unul dintre cei mai talentați chitariști români, alături de Narcis Tran Korsar și Codruț Croitoru, doi tineri muzicieni care aduc ”prospețime și entuziasm” proiectului, potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor acestui eveniment.

Această echipă este completată de un ”profesionist al ritmului”, bateristul Marcel Moldovan. Bilete online: ambilet.ro.

Concertul este precedat, de la ora 18:00, în sala mică de la Pub de lansarea cărţii şi a albumului AXMA, ce poartă semnătura celebrului percuţionist al trupei Phoenix: Costin Petrescu Petry.

”Timp de o oră, vă veţi bucura de prezentarea romanului eveniment AXMA, o proiectare neaşteptată între fantastic şi real. Artistul va vă delecta cu câteva fragmente, extrase de pe albumul AXMA – Dreams, după care va urma o sesiune de autografe. Intrarea la această inedită lansare este gratuită” - se mai arată în comunicat.

Depre Meșterii Rock

Trupa Meșterii Rock a lansat primul lor album, Cavalcada, pe 17 aprilie 2024. A fost un debut grandios, energic, cu un public minunat, bucuros de reîntâlnirea cu un fost membru de bază al celebrei trupe PHOENIX.

”Meșterii Rock nu este doar un proiect de divertisment, ci și un act cultural prin intermediul unei muzici de înaltă calitate și al textelor cu mesaje profunde, provenite de la marii maeștri ai poeziei, precum Șerban Foarță, Andrei Ujică și Florin Dumitrescu, Cătălin Răcilă și câteva chiar ale compozitorului.

Astfel, prin contopirea experienţei, a talentului și a pasiunii, trupa este din nou gata să vă ofere o seară muzicală de neuitat, ce va îmbina armonios elemente de clasic rock cu influențe moderne și cuvinte încărcate de semnificație.”

Evenimentul face parte din seria concertelor aniversare “Josef Ioji Kappl - 55 de ani de Muzică și Muzichie”.

Cinci întrebări pentru Ioji Kappl

Jurnalistul muzical Radu Lupașcu, unul dintre organizatorii acestui eveniment, a stat de vorbă cu Ioji Kappl despre proiectul Meșterii Rock.

Radu Lupașcu: Prima întrebare se referă la Meşterul Manole, deoarece această extraordinară operă rock românească are un mare succes în rândul spectatorilor Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din Bucureşti. Am observat că majoritatea spectacolelor au fost declarate sold-out, te aşteptai la acest imens succes? Cum este privit în provincie acest spectacol şi dacă te gândeşti la un turneu pentru 2025?

Ioji Kappl: ”În primul rând îți mulțumesc pentru cuvintele de apreciere la adresa lucrării mele de căpătâi pe libretul lui Victor Cârcu. Apoi vreau să-mi exprim marea bucurie pentru șansa pe care mi-a dăruit-o soarta. Așadar soarta, pe care nu ți-o faci doar singur, așa cum spune proverbul, mi l-a adus pe domnul Radu Petrovici în cale, care mi-a deschis poarta spre acest mare succes, precum spui tu! Pe domnul Radu Petrovici l-am cunoscut la o reprezentație a Meșterului Manole în Ploiești, cu ocazia încheierii stagiunii 2022-23 a Filarmonicii Paul Constantinescu, unde dânsul era colaborator al orchestrei.

Domnul Petrovici, recunoscând probabil adevărata valoare a lucrării mele, m-a îndemnat să trec pe la Teatrul Național de Operetă și Musical “Ion Dacian” din București, pentru a prezenta acolo proiectul Operei! Eu, între timp uitasem de acest îndemn, ca să mă trezesc la mijlocul lunii noiembrie 2023 că mă sună acel domn Radu Petrovici și mă-ntreabă dacă îmi aduc aminte de îndemnul lui și dacă aș avea chef să punem în scenă Opera Meșterul Manole la TNOMID, de ziua Culturii românești pe 14 Ianuarie 2024 (15 Ianuarie fiind o zi de luni, nepotrivită pentru concerte).

Am acceptat imediat, spunându-i că pe 15 Ianuarie este și ziua mea de naștere, la care dânsul mi-a răspuns: ”Cu atât mai bine”. La întâlnirea care a urmat după o săptămână, am pus la punct toate condițiile colaborării, neștiind că dânsul devenise Directorul interimar al Teatrului! Urma să ne revedem pe 8 Ianuarie 2024, la repetițiile întregului ansamblu! În acea zi totul era pregătit, de la orchestră până la cor și soliști, de la corpul de balet până la scenografie și regie, de la decor până la costume, de la lumini și sunet până la proiecții. Atunci mi-am dat seama de profesionalitatea întregului ansamblu artistic și al corpului tehnic.

Înainte nu eram sigur, dar după a doua repetiție mi-am dat seama că ne vom bucura de succes. Și într-adevăr acest lucru s-a dovedit în cele 11 reprezentații de până acuma. A 12-a care va avea loc în data de 16 Noiembrie 2024, va încheia seria reprezentațiilor din acest an, urmând să fie reluate în 2025. În afara capitalei am avut 3 reprezentații la Sebeș, Timișoara și Otopeni, unde publicul ne-a primit cu aceeași căldură ca “acasă”! “Acasă” a provenit din declarația pe care am dat-o după prima reprezentație din 14 Ianuarie 2024: “Manole a ajuns în sfârșit acasă!”

Un turneu cu Manole prin țară nu depinde doar de dorința mea și e foarte greu de realizat, mai ales că trebuie să te bazezi pe organizatorii locali. Suntem o echipă de peste 100 de artiști și tehnicieni. Dar sunt sigur că vor fi și concerte prin orașele țării, așa cum au fost cele 3 din acest an 2024.”

Radu Lupașcu: Reuşita spectacolului Meşterului Manole a atras după sine şi succesul primului album al Meşterilor Rock? Menţionez că trei dintre muzicieni fac parte din trupa de bază a ambelor proiecte, iar două dintre piesele operei rock sunt incluse şi pe acest minunat album Cavalcada, este vorba de Pactul refuzat şi Zidirea.

Ioji Kappl: ”Nu cred, pentru că albumul Cavalcada nu se bucură de acelasi suport, aceeași reclamă și același marketing precum se bucură Meșterul Manole”.

Radu Lupașcu: Apropo de acest nou album, Cavalcada, am fost întrebat despre distribuţia lui. Încă nu se găseşte în magazine/internet sau poate nu am aflat noi unde. Ce poţi să ne spui? Bănuiesc că îl vom găsi la concertul extraordinar din 14 noiembrie 2024 de la The Pub Universităţii?

Ioji Kappl: ”Din păcate sunt singurul care se ocupă cu vânzarea albumului prin Messengerul Facebook, unde prietenii virtuali pot comanda acest album. În rest nu se ocupă nimeni de distribuție, în afara trupei. La fel am pățit-o și cu albumul Legenda! Oricum, de mai bine de un deceniu, un album este un obiect de prestigiu pentru trupe și muzicieni! Este tot mai greu să produci un album în forma unui CD sau al unui disc vinil, pentru că dacă nu ai “HIT-ul”, nu-ți sare nimeni în ajutor. Cu toate acestea noi nu ne vom da bătuți niciodată în ceea ce privește creația muzicală. La concertul din 14. Noiembrie 2024 vom avea un mic stand cu albumul, unde interesații îl vor putea cumpăra.”

Radu Lupașcu: Concertul din 14 noiembrie face parte din seria concertelor aniversare “Josef Ioji Kappl - 50 de ani de Muzică și Muzichie”. Ce înseamnă pentru tine aceşti (mai mult de) 50 de ani de carieră muzicală? Poţi trage o concluzie?

Ioji Kappl: ”Din păcate ți-am dat un număr greșit al anilor, atunci când vorbeam de seria concertelor din acest an, pentru că renumărându-i, începând din 1969, atunci când am devenit profesionist (nesocotind anii de grădiniță, sau de școală, așa cum au făcut-o alții :-)) , am ajuns la cifra 55! Deci cei 55 de ani de Muzică și Muzichie au fost niște ani minunați cu multe victorii și înfrângeri, multe bucurii și tristeți, multă muncă, experiență și învățătură, cu familie, copii și nepoți, toate însă într-o traiectorie ascendentă, în lumina “unui crâmpei de stea”! Concluzia e: n-aș dori niciodată să fac altceva!”

Radu Lupașcu: Formula voastră de concert rock este una foarte solidă, dinamică şi entuziasmantă. Suntem încă mulţi aceia care gândim, simţim şi trăim româneşte! Ce ne mai pregătesc Meşterii Rock pentru 2025? Cumva, o aniversare Cantafabule, se vor împlini 50 de ani de la lansarea celui mai bun album rock din muzica românească?

Ioji Kappl: ”Da, aici ai perfectă dreptate! Cu astfel de “cracs” ca meșterii mei, Nicu Patoi la chitară, Narcis Tran Korsar la chitară acustică și voce, Codruț Croitoru la voce și mai nou Marcel Moldovan la tobe, poți urca pe orice culmi! Și tocmai pentru că ne numărăm printre cei mulți care gândim, simțim și trăim românește, oriunde ne-om afla, vom pregăti pentru “anul Cantafabular” o mare surpriză!!!”

Cine face parte din proiectul Meșterii Rock

Josef Ioji Kappl este celebrul basist al legendei Phoenix și leaderul acestui proiect. Activitatea sa de compozitor, aranjor se extinde asupra celor trei albume legendare Phoenix - Cei ce ne-au dat nume, Mugur de fluier și, mai ales, Cantafabule, cotat și în prezent drept cel mai bun album rock românesc din toate timpurile. La acestea se adaugă Opera Rock Meșterul Manole, albumul Legenda (2016) cu Pasărea Rock și Cavalcada (2024)cu Meşterii Rock, care cuprinde o serie de piese noi, unele inedite pentru marele public, un album realizat în colaborare cu Filarmonica Ploieşti.

Nicu Patoi este unul dintre cei mai valoroşi chitariști români. El este leaderul proiectelor Platonic Band și Equilateral. Vechi colaborator cu Berti Barbera și Ștefan Bănică, participă din 2016 cu trup și suflet, cu inspirație și virtuozitate la proiectul Pasărea Rock, iar acum Meșterii Rock. Începând din anul 2022, Nicu Patoi a preluat partitura de chitară a Operei Rock Meșterul Manole.

Narcis Tran Korsar un muzician din generația tânără, dotat cu mult talent și putere creativă, aflându-se deja la al treilea album al proiectului său solo, s-a integrat perfect în contextul muzicii Meșterilor Rock şi a îmbogățit sunetul lor cu chitara și vocea lui.

Codruț Croitoru este un tânăr vocalist, un multi instrumentist, compozitor și aranjor, care s-a făcut remarcat alături de trupele Compact, Schimbul 3, Premier și de colegii lui de la Taylor Band, al cărui leader este.

Marcel Moldovan este un profesionist. Cântă la tobe de la vârsta de 9 ani, a absolvit Liceul de Muzică Sabin Dragoi din Arad – secţia percuţie, iar în 2008 Universitatea Naţională de Muzică. Din acel an cântă cu Smiley, dar mai are colaborări diverse, cum ar fi Marius Pop în excepţionala trupă The M Theory, cu Nicu Alifantis, cu Alexandru Andrieş, Talisman, byron şi cu Semnal M, pe dublul album - Ieri zi azi. Începând din ianuarie 2024 a preluat partitura tobelor la Opera Rock Meșterul Manole.

