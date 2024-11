Celebra formație Thin Lizzy anunţă lansarea primului album după o pauză de peste 40 de ani

Thin Lizzy a anunţat că noul album acustic conţine melodiile preferate ale membrilor trupei, în variantă reinterpretată, şi include noi segmente pentru chitară realizate de Eric Bell.

Fanii legendarului grup de blues rock pot asculta vocea regretatului lider Phil Lynott - care a murit în 1986 la vârsta de 36 de ani - alături de aranjamente acustice.

"Acoustic Sessions" va fi lansat la 24 ianuarie 2025.

Albumul conţine piese din ediţiile super-deluxe de la aniversarea a 50 de ani de la albumul "Vagabonds Of The Western World" din 1973 - inclusiv "Whiskey in the Jar" -, de pe discul omonim de debut din 1971 şi de pe "Shades of a Blue Orphanage" din 1972. De asemenea, pe noul disc va putea fi ascultată interpretarea originală la tobe a bateristului Brian Downey, informează Agerpres.

Eric, în vârstă de 77 de ani, a declarat: "Îmi amintesc că am înregistrat 'Eire' de pe albumul nostru de debut 'Thin Lizzy', din 1971. Am compus mai întâi partea principală de chitară pe acustică, apoi am construit (piesa) pornind de acolo. Am cântat la chitara acustică cu 12 corzi pe toată durata piesei şi am introdus chitara electrică deasupra. Acest lucru a fost util recent, în studioul din Belfast unde am înregistrat noi părţi de chitară pentru a ne permite să creăm noi versiuni acustice Thin Lizzy ale unora dintre melodiile noastre preferate, recreând acele segmente acustice originale şi adăugând părţile vocale pe care Philip le-a realizat în aceaşi zi şi acele părţi de tobe originale pe care Brian le-a conceput în sesiunile de înregistrare originale".

Eric Bell a părăsit Thin Lizzy după lansarea albumului "Vagabonds Of The Western World" şi la scurt timp după un spectacol haotic de Revelion din 1973 în urma căruia a fost înlocuit cu Gary Moore.

De altfel, piesa bonus de pe album, "Slow Blues G.B.", este un tribut adus regretatului chitarist Gary Moore, care a murit în urma unui atac de cord la vârsta de 58 de ani în 2011.

Ultimul album de studio al trupei Thin Lizzy a fost "Thunder and Lightning", lansat în 1983.

Thin Lizzy s-a format în Dublin în 1969.

