Trupa americană Korn „a rupt” la Sibiu. 10.000 de oameni s-au strâns în Piața Mare, în cadrul Festivalului ARTmania

Trupa americană Korn a creat o atmosferă unică, iar publicul nu s-a lăsat mai prejos.

Din '93 și până în prezent, formația Korn îi îndeamnă pe fanii să iasă din zona de confort. Această rețetă pare că le-a adus succesul. Până în anul 2021, trupa din Statele Unite a vândut peste 40 de milioane de discuri în întreaga lume.

Spectatorii strânși în Piața Mare din Sibiu au cântat alături de artiști până au rămas fără voce.

Tânără: „Noi am crescut cu Korn și am zis că trebuie musai să-i vedem! M-au ajutat foarte mult să trec prin viață cu lyrics-urile lor și îmi place mult genul lor de muzică, ei ca persoane îmi plac foarte mult”.

Atmosfera a fost unică pentru cei prezenți.

Tânăr: „Sunt răgușit, am urlat fiecare piesă. Am văzut foarte multe vârste, foarte multe tipuri de persoane nu doar culori turbate în păr, am văzut și oameni simpli, cu toate asta ne-am adunat toți și ne-a unit muzica și atmosfera”.

Festivalul Artmania, care se apropie de vârsta majoratului, atrage în fiecare an mulți oameni la Sibiu.

Bianca Damian, reprezentant festival Artmania: „Am adus un lineup de invidiat cu trupe foarte cunoscute ale scenei internaționale precum Korn, Spiritbox, Borknagar sau Igorrr, Satyricon”.

Spectatorii au avut parte și de proiecții, reprezentații de dans contemporan și expoziții de fotografie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: