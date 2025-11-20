Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO

Unul dintre cele mai importante concursuri de frumusețe din lume, Miss Univers, e în plină desfășurare în aceste zile, în Thailanda.

Miercuri a fost ziua costumelor naționale, iar concurentele au defilat îmbrăcate în creații spectaculoase, inspirate din porturile tradiționale ale țărilor lor.

Spectatorii au fost încântați de ținutele care fac referire la natură, animale, tradiții și legende.

Unele au purtat mesaje despre protejarea mediului și schimbările climatice.

Nu au lipsit nici costumele complexe, cu aripi, sau coregrafiile integrate în prezentare.

În total, 122 de concurente din toată lumea au urcat pe scenă.

Marea finală a concursului va avea loc vineri.

