Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO

Stiri Diverse
07-11-2025 | 11:57
Miss Earth 2025
Instagram // nataliepuskin

Natalie Puskinova, o studentă de 21 de ani la marketing și relații publice din Republica Cehă, a fost încoronată Miss Earth 2025 în cadrul unei ceremonii desfășurate miercuri seara la Manila.

autor
Sabrina Saghin

Concurând sub tema „Frumuseți pentru o cauză”, ea a învins 81 de concurente din întreaga lume, scrie Euronews.com.

În discursul său, Puskinova a spus că speră să inspire unitate în abordarea problemelor de mediu la nivel global. Soldis Ivarsdottir din Islanda a câștigat titlul de Miss Earth Air 2025, Trinh My Anh din Vietnam a câștigat titlul de Miss Earth Water, iar Waree Ngamkham din Thailanda a fost numită Miss Earth Fire.

Sursa: euronews.com

Etichete: concurs, miss,

