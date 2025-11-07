Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO

Natalie Puskinova, o studentă de 21 de ani la marketing și relații publice din Republica Cehă, a fost încoronată Miss Earth 2025 în cadrul unei ceremonii desfășurate miercuri seara la Manila.

Concurând sub tema „Frumuseți pentru o cauză”, ea a învins 81 de concurente din întreaga lume, scrie Euronews.com.

În discursul său, Puskinova a spus că speră să inspire unitate în abordarea problemelor de mediu la nivel global. Soldis Ivarsdottir din Islanda a câștigat titlul de Miss Earth Air 2025, Trinh My Anh din Vietnam a câștigat titlul de Miss Earth Water, iar Waree Ngamkham din Thailanda a fost numită Miss Earth Fire.

