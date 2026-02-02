Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

Grammy-urile din 2026, desfășurate duminică la Crypto.com Arena din Los Angeles, nu au făcut excepție, mai ales când vine vorba de modă. Printre cele mai bine îmbrăcate vedete s-au numărat nominalizatele Olivia Dean și Sabrina Carpenter, însă unele ținute au dat greș, scrie Business Insider.

Shaboozey, nominalizat pentru cea mai bună piesă country solo și pentru cea mai bună interpretare duo/grup cu „Amen”, a sosit într-un ansamblu Bode, format din sacou și veston de tip tuxedo, o reinterpretare a cravatei bolo și blugi. Pantofii negri și o șapcă de pilot au completat ținuta.

Zara Larsson, nominalizată pentru cea mai bună piesă dance pop cu „Midnight Sun”, a purtat un ansamblu Kevin Germanier personalizat, în galben strălucitor, cu top tip bikini cu o bretea care traversa pieptul și o fustă cu talie joasă, lungă până la podea, cu trenă discretă. Ansamblul avea o siluetă frumoasă, dar a funcționat mai bine când Larsson l-a purtat la ceremonia de premiere, cu un accesoriu suplimentar în talie. Fără acesta, ținuta părea incompletă.

Rosé a debutat la Grammy într-o rochie mini alb-negru, creată de Giambattista Valli Couture, cu drapaje albe ce îi conturau șoldurile și se prelungeau în două trenuri laterale. Rochia era dramatică și impresionantă, însă accesoriile purtate de Rosé – ciorapi negri transparenți, pantofi negri de la Le Silla, bijuterii minimaliste și bob blond – nu au ridicat ținuta la nivelul așteptărilor.

Rochia Heidiei Klum, din latex, părea mai mult un costum decât o ținută de covor roșu. Rochia mulată îi contura literalmente silueta, cu decolteu fără bretele și lungime midi, combinată cu pantofi asortați. În ansamblu, ținuta părea mai degrabă un costum decât un moment de high-fashion.

Ținuta lui Jamie Foxx a fost prea încărcată. Artistul a purtat un costum cu model houndstooth în nuanțe de bej, maro, albastru, portocaliu, galben, burgundy și alte culori, cu cravată asortată și pălărie înaltă cu bor circular. Atât costumul, cât și accesoriul statement păreau să concureze pentru atenție.

Miley Cyrus a purtat pantaloni bufanți, jachetă scurtă din piele, cămașă albă și broșe supradimensionate, create de Celine. Din păcate, ținuta era prea serioasă pentru o gală muzicală, fiind mai potrivită pentru un eveniment de modă.

Billie Eilish s-a pierdut în ansamblul alb-negru, creat de Hodakova. Ținuta includea jachetă și fustă negre cu curele, cămașă albă sub jachetă și în jurul umerilor, șosete albe până la gambe, pantofi negri, geantă neagră și insignă „ICE Out”. Totuși, din cauza preponderenței negrului, piesele individuale se pierdeau vizual; o altă stilizare a jachetei și fustei ar fi evidențiat mai bine look-ul.

Rochia lui Chrissy Teigen, un design Caroline’s Couture, cu imprimeu strălucitor și decolteu tip inimă, cu fustă mai scurtă în față și mai lungă în spate. Deși frumoasă, părea demodată, amintind de 2016, și ar fi arătat mai modern cu un alt design.

Tate McRae a purtat o rochie neagră Balenciaga, strapless, cu corset simplu, fustă acoperită de pene lungi și mănuși din piele până la cot. Designul supradimensionat și culoarea închisă îi îngreunau stilul tineresc.

Kesha a apărut pe covorul roșu într-un ansamblu alb Atelier Biser, cu mâneci off-shoulder, trenă lungă și pene peste întreaga ținută. De la umeri în sus, arăta impecabil, însă materialul gros al rochiei părea că o „apasă” vizual.

