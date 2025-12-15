Cei Trimiși, un nou serial VOYO Original, din 22 decembrie - primul thriller polițist românesc cu elemente paranormale

Între simboluri stranii, crime atipice și viziuni tulburătoare, rațiunea este pusă la încercare de un adevăr care se va dovedi a fi... imposibil.

Începând cu 22 decembrie, serialul VOYO Original, Cei Trimiși, va putea fi urmărit exclusiv pe platforma de streaming. Producția reprezintă primul thriller polițist românesc cu elemente paranormale, un concept curajos care îi va purta pe cei de acasă într-o călătorie intensă la granița fragilă dintre mistic și rațiune.

Edi Lucaciu, inspector de investigații criminale, interpretată de actrița Raluca Aprodu, este protagonista serialului. O femeie riguroasă, care se lasă ghidată de instinct, însă profund marcată de pierderea fiului ei. În momentul în care va trebui să investigheze o crimă cu elemente greu de explicat, va descoperi un mister mult mai mare decât și-ar fi imaginat.

Alături de echipa ei de criminaliști, formată din Eliza Marcu (Ana Bumbac), Grigore Gliga (Lucian Ionescu) și Nicolae Arnăutu (Eduard Buhac), Edi va afla că răspunsurile nu se ascund doar în dosare, ci și în semne pe care nimeni altcineva nu le poate vedea. Din distribuția serialului fac parte și actorii Cătălina Mustață, Vlad Zamfirescu și George Costin.

Anghel Damian, showrunner-ul serialului, spune despre această producție: „Ca showrunner și regizor al mai multor proiecte de ficțiune dezvoltate pentru PRO TV și VOYO, am văzut din interior cum această zonă a crescut constant, proiect cu proiect. PRO TV și VOYO reprezintă astăzi cel mai mare producător de ficțiune românească din România, iar această poziție vine nu doar din volum, ci mai ales dintr-o evoluție reală a calității, a ambițiilor și a curajului de a explora teritorii noi. Cu fiecare serial realizat, standardele au crescut. Pas cu pas. Atât din punct de vedere artistic, cât și din punct de vedere tehnic și de producție. Cei Trimiși este un pas firesc în această dezvoltare și, în același timp, unul dintre cele mai curajoase proiecte de până acum, primul serial mystery-crime-paranormal realizat în România. Când spunem primul, ne referim la întreaga producție de ficțiune românească, fie că vorbim despre seriale de televiziune, platforme de streaming sau despre cinematografia românească în general. Este un gen care nu a mai fost abordat până acum la acest nivel și cu această asumare.

Este un proiect original, construit de la zero, care are toate șansele să depășească granițele pieței locale și să contribuie la poziționarea serialelor românești pe harta internațională. Dincolo de gen, Cei Trimiși înseamnă atmosferă, tensiune, personaje puternice și un casting excepțional, susținut de o producție la standarde cinematografice.

Cred cu tărie că în România există un public numeros care așteaptă de mult timp astfel de proiecte. Serialele de gen, cu identitate clară, cu univers propriu și cu potențial de a deveni, în timp, producții cult. Cei Trimiși a fost gândit exact pentru acest public. Pentru mine, acest serial este mai mult decât un nou proiect. Este confirmarea faptului că ficțiunea românească poate evolua, poate risca și poate spune povești puternice și relevante, chiar și într-un context de producție în care resursele sunt incomparabil mai mici față de cele ale marilor industrii occidentale”.

Fanii serialelor polițiste și ai poveștilor pline de mister sunt invitați să pătrundă într-un nou univers odată cu Cei Trimiși, disponibil din 22 decembrie, exclusiv pe VOYO. În fiecare luni, un nou episod va putea fi urmărit pe platforma de streaming.

Cei Trimiși – Adevărul e imposibil

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













