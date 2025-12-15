Cei Trimiși, un nou serial VOYO Original, din 22 decembrie - primul thriller polițist românesc cu elemente paranormale

Stiri Mondene
15-12-2025 | 13:50
Cei Trimiși

Între simboluri stranii, crime atipice și viziuni tulburătoare, rațiunea este pusă la încercare de un adevăr care se va dovedi a fi... imposibil.

autor
Stirileprotv

Începând cu 22 decembrie, serialul VOYO Original, Cei Trimiși, va putea fi urmărit exclusiv pe platforma de streaming. Producția reprezintă primul thriller polițist românesc cu elemente paranormale, un concept curajos care îi va purta pe cei de acasă într-o călătorie intensă la granița fragilă dintre mistic și rațiune.

Cei Trimiși

Edi Lucaciu, inspector de investigații criminale, interpretată de actrița Raluca Aprodu, este protagonista serialului. O femeie riguroasă, care se lasă ghidată de instinct, însă profund marcată de pierderea fiului ei. În momentul în care va trebui să investigheze o crimă cu elemente greu de explicat, va descoperi un mister mult mai mare decât și-ar fi imaginat.

Alături de echipa ei de criminaliști, formată din Eliza Marcu (Ana Bumbac), Grigore Gliga (Lucian Ionescu) și Nicolae Arnăutu (Eduard Buhac), Edi va afla că răspunsurile nu se ascund doar în dosare, ci și în semne pe care nimeni altcineva nu le poate vedea. Din distribuția serialului fac parte și actorii Cătălina Mustață, Vlad Zamfirescu și George Costin.

Citește și
Pussy Riot
Formația ”Pussy Riot” a fost desemnată în instanţă drept organizaţie extremistă de către un tribunal din Moscova

Anghel Damian, showrunner-ul serialului, spune despre această producție: „Ca showrunner și regizor al mai multor proiecte de ficțiune dezvoltate pentru PRO TV și VOYO, am văzut din interior cum această zonă a crescut constant, proiect cu proiect. PRO TV și VOYO reprezintă astăzi cel mai mare producător de ficțiune românească din România, iar această poziție vine nu doar din volum, ci mai ales dintr-o evoluție reală a calității, a ambițiilor și a curajului de a explora teritorii noi. Cu fiecare serial realizat, standardele au crescut. Pas cu pas. Atât din punct de vedere artistic, cât și din punct de vedere tehnic și de producție. Cei Trimiși este un pas firesc în această dezvoltare și, în același timp, unul dintre cele mai curajoase proiecte de până acum, primul serial mystery-crime-paranormal realizat în România. Când spunem primul, ne referim la întreaga producție de ficțiune românească, fie că vorbim despre seriale de televiziune, platforme de streaming sau despre cinematografia românească în general. Este un gen care nu a mai fost abordat până acum la acest nivel și cu această asumare.

Este un proiect original, construit de la zero, care are toate șansele să depășească granițele pieței locale și să contribuie la poziționarea serialelor românești pe harta internațională. Dincolo de gen, Cei Trimiși înseamnă atmosferă, tensiune, personaje puternice și un casting excepțional, susținut de o producție la standarde cinematografice.

Cred cu tărie că în România există un public numeros care așteaptă de mult timp astfel de proiecte. Serialele de gen, cu identitate clară, cu univers propriu și cu potențial de a deveni, în timp, producții cult. Cei Trimiși a fost gândit exact pentru acest public. Pentru mine, acest serial este mai mult decât un nou proiect. Este confirmarea faptului că ficțiunea românească poate evolua, poate risca și poate spune povești puternice și relevante, chiar și într-un context de producție în care resursele sunt incomparabil mai mici față de cele ale marilor industrii occidentale”.

Fanii serialelor polițiste și ai poveștilor pline de mister sunt invitați să pătrundă într-un nou univers odată cu Cei Trimiși, disponibil din 22 decembrie, exclusiv pe VOYO. În fiecare luni, un nou episod va putea fi urmărit pe platforma de streaming.

Cei Trimiși – Adevărul e imposibil

Sursa:

Etichete: voyo,

Dată publicare: 15-12-2025 13:50

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Formația ”Pussy Riot” a fost desemnată în instanţă drept organizaţie extremistă de către un tribunal din Moscova
Stiri Mondene
Formația ”Pussy Riot” a fost desemnată în instanţă drept organizaţie extremistă de către un tribunal din Moscova

Formația punk anti-Kremlin din Rusia, "Pussy Riot", a fost desemnată drept organizaţie extremistă de către un tribunal din Moscova, fiindu-i interzisă activitatea în Rusia la cererea Parchetului General, transmit Reuters şi DPA, potrivit Agerpres.

Un ultim spectacol înainte de marea finală MasterChef România, în această seară! Gina: „Veți găti pentru Fantoma de la Operă”
Stiri Mondene
Un ultim spectacol înainte de marea finală MasterChef România, în această seară! Gina: „Veți găti pentru Fantoma de la Operă”

Semifinala sezonului 10 MasterChef România aduce, în această seară, de la ora 20:30, o confruntare de excepție într-un cadru spectaculos.

Basmele copilăriei prind voce pe VOYO: Irina Rimes deschide proiectul „Povești cu Vedete”
Stiri Mondene
Basmele copilăriei prind voce pe VOYO: Irina Rimes deschide proiectul „Povești cu Vedete”

VOYO lansează Povești cu Vedete - o colecție specială de povești dedicate copiilor cu vârste între 3 și 7 ani, reinterpretate și repovestite de unele dintre cele mai îndrăgite vedete din România.

Recomandări
LIVE ACUM: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul
Stiri Politice
LIVE ACUM: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de Justiție: „Statul de drept nu este negociabil”
Stiri Politice
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de Justiție: „Statul de drept nu este negociabil”

În contextul protestelor declanșate de dezvăluirile privind sistemul de justiție, președintele Nicușor Dan afirmă că va duce la nivel european îngrijorările societății românești și promite că în limitele Constituției va acționa pentru apărarea justiției.

Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe
iBani
Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe

2025 a fost unul dificil pentru piața imobiliară, cu creșteri mari de prețuri, dar și majorări de taxe și incertitudini. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Decembrie 2025

03:33:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28