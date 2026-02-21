”USR este ferm împotriva unor creşteri de taxe (...) Nici nu sunt de acord să creştem taxele pentru clasa de mijloc, aşa cum vrea PSD cu taxarea progresivă, ca să finanţăm tot felul de cadouri electorale”, a spus Dominic Fritz.

Preşedintele USR a arătat că după ce statul va reuşi să reducă din cheltuieli şi să „taie din sinecuri” se va putea discuta despre cum sumele economisite pot fi distribuite în alte părţi.

”Acum este rândul statului să facă reduceri de cheltuieli, este rândul acestui guvern să arate responsabilitatea fiscală, să arate că au învăţat ceva din greşelile din anii trecuţi, în care guvernul Ciucă - Ciolacu a dat din belşug ca şi cum nu există limite şi de plătit vor plăti copiii noştri. Şi, mai mult decât atât, acum este nevoie ca mediul de afaceri, ca economia privată să aibă predictibilitate, să ştie dacă ne băgăm într-o investiţie, să ştim ce taxe vom plăti anul acesta, anul viitor, peste trei ani. Dimpotrivă, chiar aş propune un moratoriu asumat, un pact între partidele politice că nu vom creşte taxele nici anul acesta, nici anul viitor”, a precizat Dominic Fritz, într-un interviu pentru Antena 3.