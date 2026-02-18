VIDEO. Actorul Shia LaBeouf, celebru pentru seria ”Transformers”, a fost arestat la New Orleans, după ce a fost bătut

Actorul a mai fost arestat și în trecut, iar el a pledat vinovat de obstrucţionarea justiției.
Potrivit News.ro, care citează Reuters, poliţia a anunţat că au fost formulate două capete de acuzare împotriva sa, cu privire la lovire şi rănire.
Celebrul actor de la Hollywood, Shia LaBeouf, cunoscut pentru seria de filme Transformers, a fost arestat la New Orleans, după ce a agresat doi bărbaţi într-o încăierare în timpul petrecerilor organizate de Mardi Gras, potrivit poliţiei.
EXCLUSIVE: Shia LaBeouf gets beat up in a Mardi Gras fight. https://t.co/Yd56zO4Gcc pic.twitter.com/j2TC8okzOR— TMZ (@TMZ) February 17, 2026
Poliţia a fost chemată marţi la un magazin, pe Royal Street, unde doi bărbaţi au declarat că au fost agresaţi. Ulterior, poliția a anunțat că LaBeouf a provocat tulburări şi devenea tot mai agresiv.
El a lovit în mai multe rânduri un angajat, care a încercat să-l dea afară. Victimele au declarat poliţiei că Shia LaBeouf a plecat, dar că a revenit rapid şi a fost şi mai agresiv.
Mai multe persoane au încercat să-l imobilizeze şi l-au lăsat să se ridice, cu speranţa că va pleca.
Însă l-a lovit din nou cu pumnii, în partea de sus a corpului, pe acelaşi angajat. Potrivit poliţiei, el a lovit, apoi, la nas, alt bărbat. Câțiva trecători l-au reţinut pe actor până la sosirea poliţiei.
El a fost transportat la spital cu răni neprecizate, iar apoi a fost externat. Poliţia nu a oferit niciun detaliu despre cauzele incidentului şi nici despre starea victimelor.
Shia LaBeouf immediately returns to partying at Mardi Gras after release from jail https://t.co/jDGsK8tger pic.twitter.com/yg9sKhiZQl— Page Six (@PageSix) February 18, 2026
