VIDEO. Actorul Shia LaBeouf, celebru pentru seria ”Transformers”, a fost arestat la New Orleans, după ce a fost bătut

Potrivit News.ro, care citează Reuters, poliţia a anunţat că au fost formulate două capete de acuzare împotriva sa, cu privire la lovire şi rănire.

Actorul a mai fost arestat și în trecut, iar el a pledat vinovat de obstrucţionarea justiției.

Poliţia a fost chemată marţi la un magazin, pe Royal Street, unde doi bărbaţi au declarat că au fost agresaţi. Ulterior, poliția a anunțat că LaBeouf a provocat tulburări şi devenea tot mai agresiv.

El a lovit în mai multe rânduri un angajat, care a încercat să-l dea afară. Victimele au declarat poliţiei că Shia LaBeouf a plecat, dar că a revenit rapid şi a fost şi mai agresiv.

Mai multe persoane au încercat să-l imobilizeze şi l-au lăsat să se ridice, cu speranţa că va pleca.

Însă l-a lovit din nou cu pumnii, în partea de sus a corpului, pe acelaşi angajat. Potrivit poliţiei, el a lovit, apoi, la nas, alt bărbat. Câțiva trecători l-au reţinut pe actor până la sosirea poliţiei.

El a fost transportat la spital cu răni neprecizate, iar apoi a fost externat. Poliţia nu a oferit niciun detaliu despre cauzele incidentului şi nici despre starea victimelor.