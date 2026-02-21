Surse din Ministerul francez de Externe au explicat că Franţa se află în strâns contact cu executivul comunitar şi cu membrii UE pentru a analiza această decizie şi consecinţele sale. Ele au insistat că „va fi necesară o poziţie unită a Uniunii Europene”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat sâmbătă decizia Curţii Supreme a SUA, considerând că este o dovadă că există „puteri şi contraputeri în democraţii”, dar şi-a arătat prudenţa cu privire la consecinţe deoarece, după cum a amintit, la doar câteva ore după aceea preşedintele Trump a anunţat că va aplica noi taxe vamale.

„Prin urmare, să analizăm exact consecinţele, ce se poate face şi să ne adaptăm”, a subliniat preşedintele Macron, care a adăugat că Franţa doreşte să continue să exporte şi să facă acest lucru „după cele mai corecte reguli posibile”, cu „reciprocitate” şi fără a suferi „decizii unilaterale”.

Sâmbătă, preşedintele Donald Trump a crescut miza, după ce vineri anunţase un prim val general de taxe de 10% pentru importurile din toate ţările ca răspuns la decizia Curţii Supreme, afirmând că le va ridica la 15%.