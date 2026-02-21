O poveste în care talentul nu ține cont de vârstă și niciodată nu e prea târziu să-ți urmezi visul, să ai curajul să te arăți lumii întregi exact așa cum ești. Ediția de vineri seară „Românii au talent” a fost lider absolut de audiență!

Aseară, Doina Andronachi, o pensionară de 83 de ani, i-a surprins pe jurați prin sinceritatea și energia ei. Aceasta a urcat pe scena talentului cu un singur gând – să demonstreze că niciodată nu e prea târziu pentru a-ți îndeplini visul. În cazul ei: să cânte unei țări întregi. „Eu am muzica în sânge. Cânt în permanență. Regret că nu am mers la Conservator. Îmi doream să ajung pe scenă, să mă asculte lumea. Pentru mine, aici, la Românii au talent, începe o nouă viață”, le-a spus aceasta juraților înainte de a interpreta, în stilul său, piesa „Casa mea” a Angelei Similea.

„Sunteți atât de încântătoare. Eu demult nu am mai văzut un om atât de luminos, solar, pozitiv. Pur și simplu faceți cărare de lumină în fața dumneavoastră. Sunteți extraordinară”, i-a spus Carmen Tănase.

Plăcut surprins de umorul și autenticitatea Doinei, Mihai Bobonete a considerat corect să apese butonul auriu, trimițând-o direct în semifinală: „M-am simțit foarte bine de când ați venit. Sunteți plină de umor. Este genul acela de moment în care ar fi nedrept să judecăm prin da și nu. De aceea, ca să nu avem niciun dubiu și nici să nu-mi pun colegii într-o situație ciudată, o să vă dau golden buzz să ne vedem în semifinală”, i-a spus acesta.

„Românii au talent”, lider absolut de audiență

Ediția de vineri seară a fost lider absolut de audiență! În intervalul orar 20:28 – 24:02, la nivelul publicului național 4+, peste 3,8 milioane de români au dat check-in, aseară, la Românii au talent, iar, în medie, peste 1,8 milioane de telespectatori s-au bucurat de spectacolul suprem, cu aproape un milion mai mult față de televiziunea de pe locul doi. În minutul de aur, la ora 21:20, peste 2,2 milioane de telespectatori urmăreau programul PRO TV.

În rândul publicului național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat 9,8 puncte de rating și 34,1% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul secund avea 4 puncte de audiență și 14,1% share.

Pe lângă Doina Andronachi, Marius Gagiu, Vyrus, Skating Nistorov, Lidia Zainea, Luca Dogaru, Carmen Ioniță, Lucas Moroșan, Duo Paradise, Paul Igreț și Adora Tănase au primit 3 sau 4 de DA și merg în etapa următoare.

Vinerea viitoare, Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete vor întâlni noi concurenți talentați, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.

„Românii au talent” – Aici începe!