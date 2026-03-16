O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"
Top seriale turcești pe VOYO în care Can Yaman strălucește. Sandokan și alte producții de urmărit

Stiri Mondene
can yaman sandokan

VOYO aduce în prim-plan unele dintre cele mai populare seriale turcești ale momentului, iar printre ele se remarcă și „Sandokan”, în care Can Yaman interpretează unul dintre cele mai spectaculoase roluri din cariera sa.

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Popularitatea serialelor turcești continuă să crească, iar unul dintre actorii care au cucerit rapid publicul internațional este Can Yaman. Carismatic și versatil, actorul a reușit să impresioneze prin roluri memorabile în producții care îmbină romantismul, aventura și drama.

Pe Voyo, fanii pot descoperi trei dintre rolurile care îl pun în valoare pe actor: aventurierul legendar din „Sandokan”, personajul plin de farmec din „Daydreamer” și eroul intens din „El Turco”.

3 seriale turcești în care joacă Can Yaman

Sandokan (2025)

Serialul „Sandokan” (2025), disponibil pe VOYO, îl aduce pe Can Yaman într-un rol spectaculos, plin de aventură și intensitate. Acțiunea are loc în Borneo, în anul 1841, unde temutul pirat Sandokan luptă pentru libertatea sa și a echipajului său, alături de prietenul său loial, Yanez de Gomera.

Destinul lui se schimbă însă atunci când o întâlnește pe Lady Marianna Guillonk, fiica consulului britanic din Labuan. Între sentimentele care apar și dorința de libertate, Sandokan ajunge implicat într-o confruntare periculoasă cu puterea colonială britanică și cu temutul vânător de pirați Lord James Brooke, hotărât să îl captureze cu orice preț. Cu un sezon și opt episoade, „Sandokan” este unul dintre serialele care evidențiază perfect carisma și energia lui Can Yaman.

Citește și
Sean Penn, premiat cu Oscar, a lipsit de la gală. Actorul se află la Kiev și se va întâlni cu Volodimir Zelenski
Vis de iubire / DayDreamer (2018)

Serialul „Vis de iubire” („DayDreamer” / „Erkenci Kuş”), disponibil pe VOYO, este una dintre cele mai îndrăgite producții din categoria seriale turcești în care joacă Can Yaman. În această poveste romantică plină de momente amuzante și emoționante, actorul îl interpretează pe Can Divit, un fotograf talentat care revine la Istanbul pentru a salva afacerea familiei.

Acolo o întâlnește pe Sanem, o tânără visătoare și plină de energie, care îi va schimba complet perspectiva asupra vieții. Relația dintre cei doi evoluează treptat, iar povestea lor devine o demonstrație a puterii iubirii și a destinului. Cu 161 de episoade, „Vis de iubire” este serialul care l-a consacrat pe Can Yaman în inimile fanilor din întreaga lume.

El Turco (2025)

Serialul „El Turco” (2025), disponibil pe VOYO, îl aduce pe Can Yaman într-un rol plin de acțiune și mister. Producția spune povestea lui Balaban, un ienicer rănit în luptă, care ajunge într-o lume necunoscută și trebuie să își găsească locul într-o realitate complet diferită.

Pe parcursul celor 6 episoade, aventura, intriga și romantismul se împletesc într-o poveste captivantă, în care curajul și dorința de supraviețuire devin esențiale. „El Turco” este un serial care scoate în evidență o nouă latură a actorului Can Yaman, oferind publicului o experiență intensă, plină de suspans.

Etichete: voyo, seriale,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Ultima aplicație dezinstalată de Becali de pe telefon: „Mă enerva!“
Citește și...
Sean Penn, premiat cu Oscar, a lipsit de la gală. Actorul se află la Kiev și se va întâlni cu Volodimir Zelenski
Stiri Mondene
Actorul american Sean Penn, câștigător duminică al celui de-al treilea Oscar din carieră, se află la Kiev pentru a sprijini Ucraina și urmează să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski.

Andrew și Tristan Tate, petrecere de lux în Hong Kong. Presa din China amintește România și se întreabă de ce au fost primiți
Stiri Mondene
Frații Andrew și Tristan Tate, anchetați pentru viol și trafic de persoane în România și Marea Britanie, au dat o petrecere de lux în Hong Kong, cu zeci de femeie și admiratori. Presa din China amintește acuzațiile și se întreabă cum de au fost primiți.

Ținute memorabile la Premiile Oscar - eleganță, stil și momente de neuitat din istoria Premiilor Academiei | FOTO
Stiri Mondene
De-a lungul istoriei, ceremonia Premiilor Oscar a fost un loc unde nu doar filmele și actorii au strălucit. Ținutele iconice ale vedetelor care au participat la Premiile Academiei au fost o adevărată demonstrație de stil de-a lungul decadelor. 

Recomandări
Reacția oficială a României la amenințarea Iranului: ”România nu este parte a conflictului”
Stiri Politice
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, luni, într-un comunicat de presă, la avertismentul pe care Iranul l-a lansat la adresa țării noastre, după ce România a decis să permită americanilor să disloce aici, temporar, echipamente militare și trupe.

Raport OCDE. Finanţele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri
Stiri Economice
Finanţele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri la adresa sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice, arată un raport al OCDCE

Premiile Oscar 2026: One Battle After Another - cel mai bun film. O româncă a câștigat un Oscar. Principalele momente VIDEO
Stiri Mondene
Toți ochii au fost aținți spre Los Angeles, unde a avut loc prestigioasa gală a premiilor Oscar. Filmul „One Battle After Another” a câștigat marele trofeul, dar și alte 5 statuete, inclusiv pentru cel mai bun regizor, montaj sau casting.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Martie 2026

50:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Martie 2026

01:45:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Costul iresponsabilității

42:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 6

23:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Reacția lui Mutu după ce Hagi a cedat acțiunile la Farul și are cale liberă către națională: ”Între el și Becali nu e mare diferență!”

Sport

Scrisoare emoționantă, scrisă de un copil de 12 ani, pentru Cătălin Hîldan: „Dacă m-ar putea auzi, i-aș transmite asta...”