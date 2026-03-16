Top seriale turcești pe VOYO în care Can Yaman strălucește. Sandokan și alte producții de urmărit

Popularitatea serialelor turcești continuă să crească, iar unul dintre actorii care au cucerit rapid publicul internațional este Can Yaman. Carismatic și versatil, actorul a reușit să impresioneze prin roluri memorabile în producții care îmbină romantismul, aventura și drama.

Pe Voyo, fanii pot descoperi trei dintre rolurile care îl pun în valoare pe actor: aventurierul legendar din „Sandokan”, personajul plin de farmec din „Daydreamer” și eroul intens din „El Turco”.

3 seriale turcești în care joacă Can Yaman

Sandokan (2025)

Serialul „Sandokan” (2025), disponibil pe VOYO, îl aduce pe Can Yaman într-un rol spectaculos, plin de aventură și intensitate. Acțiunea are loc în Borneo, în anul 1841, unde temutul pirat Sandokan luptă pentru libertatea sa și a echipajului său, alături de prietenul său loial, Yanez de Gomera.

Destinul lui se schimbă însă atunci când o întâlnește pe Lady Marianna Guillonk, fiica consulului britanic din Labuan. Între sentimentele care apar și dorința de libertate, Sandokan ajunge implicat într-o confruntare periculoasă cu puterea colonială britanică și cu temutul vânător de pirați Lord James Brooke, hotărât să îl captureze cu orice preț. Cu un sezon și opt episoade, „Sandokan” este unul dintre serialele care evidențiază perfect carisma și energia lui Can Yaman.