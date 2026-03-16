Top seriale turcești pe VOYO în care Can Yaman strălucește. Sandokan și alte producții de urmărit

VOYO aduce în prim-plan unele dintre cele mai populare seriale turcești ale momentului, iar printre ele se remarcă și „Sandokan”, în care Can Yaman interpretează unul dintre cele mai spectaculoase roluri din cariera sa.
Popularitatea serialelor turcești continuă să crească, iar unul dintre actorii care au cucerit rapid publicul internațional este Can Yaman. Carismatic și versatil, actorul a reușit să impresioneze prin roluri memorabile în producții care îmbină romantismul, aventura și drama.
Pe Voyo, fanii pot descoperi trei dintre rolurile care îl pun în valoare pe actor: aventurierul legendar din „Sandokan”, personajul plin de farmec din „Daydreamer” și eroul intens din „El Turco”.
3 seriale turcești în care joacă Can Yaman
Sandokan (2025)
Serialul „Sandokan” (2025), disponibil pe VOYO, îl aduce pe Can Yaman într-un rol spectaculos, plin de aventură și intensitate. Acțiunea are loc în Borneo, în anul 1841, unde temutul pirat Sandokan luptă pentru libertatea sa și a echipajului său, alături de prietenul său loial, Yanez de Gomera.
Destinul lui se schimbă însă atunci când o întâlnește pe Lady Marianna Guillonk, fiica consulului britanic din Labuan. Între sentimentele care apar și dorința de libertate, Sandokan ajunge implicat într-o confruntare periculoasă cu puterea colonială britanică și cu temutul vânător de pirați Lord James Brooke, hotărât să îl captureze cu orice preț. Cu un sezon și opt episoade, „Sandokan” este unul dintre serialele care evidențiază perfect carisma și energia lui Can Yaman.
Vis de iubire / DayDreamer (2018)
Serialul „Vis de iubire” („DayDreamer” / „Erkenci Kuş”), disponibil pe VOYO, este una dintre cele mai îndrăgite producții din categoria seriale turcești în care joacă Can Yaman. În această poveste romantică plină de momente amuzante și emoționante, actorul îl interpretează pe Can Divit, un fotograf talentat care revine la Istanbul pentru a salva afacerea familiei.
Acolo o întâlnește pe Sanem, o tânără visătoare și plină de energie, care îi va schimba complet perspectiva asupra vieții. Relația dintre cei doi evoluează treptat, iar povestea lor devine o demonstrație a puterii iubirii și a destinului. Cu 161 de episoade, „Vis de iubire” este serialul care l-a consacrat pe Can Yaman în inimile fanilor din întreaga lume.
El Turco (2025)
Serialul „El Turco” (2025), disponibil pe VOYO, îl aduce pe Can Yaman într-un rol plin de acțiune și mister. Producția spune povestea lui Balaban, un ienicer rănit în luptă, care ajunge într-o lume necunoscută și trebuie să își găsească locul într-o realitate complet diferită.
Pe parcursul celor 6 episoade, aventura, intriga și romantismul se împletesc într-o poveste captivantă, în care curajul și dorința de supraviețuire devin esențiale. „El Turco” este un serial care scoate în evidență o nouă latură a actorului Can Yaman, oferind publicului o experiență intensă, plină de suspans.
