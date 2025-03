Cameron Diaz, strălucitoare la Săptămâna Modei de la Paris, după 13 ani de absență. GALERIE FOTO

Vedeta din „Something About Mary” și-a completat rochia roșie elegantă și trench-ul alb cu un ruj îndrăzneț, fiind surprinsă stând în primul rând al spectacolului alături de Kate Moss, Anna Wintour și Tom Ford.

Cameron Diaz, în vârstă de 52 de ani, a apărut ultima dată la Săptămâna Modei de la Paris în ianuarie 2012, unde a stat în primul rând la prezentarea Valentino pentru colecția primăvară/vară 2012 Haute-Couture, purtând o rochie albă cu dantelă.

Ultima sa apariție la Săptămâna Modei face parte dintr-o serie de apariții recente ale vedetei, care luase o pauză de la Hollywood pentru o viață mai liniștită.

Is that Cameron Diaz in the red? https://t.co/zl8lylTnm8