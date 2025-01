Cameron Diaz, prima apariție pe covorul roșu după o pauză de cinci ani. „Îmbătrânește frumos”. GALERIE FOTO

Cameron Diaz a revenit pe covorul roșu pentru prima dată după cinci ani. Vedeta în vârstă de 52 de ani și-a făcut apariția alături de Jamie Foxx la Premiera de la Berlin a noului film „Back In Action”.

Noul film va fi lansat vineri, cu Cameron și Jamie în rolurile principale, scrie The Sun.

La premiera care a avut loc la Berlin, Cameron a purtat o pereche de blugi negri și o bluză neagră, care avea o secțiune din plasă în partea de sus. A completat ținuta cu un palton chic negru și a adăugat câteva accente de roșu: rujul și unghiile.

Fanii au fost impresionați de apariția ei, mulți comentând rapid despre cât de frumos îmbătrânește.

„Arată incredibil. Zâmbetul ei a fost mult dorit. Sunt atât de fericită că se lasă să îmbătrânească natural. Probabil că are o rutină excelentă de îngrijire a pielii cu creme hidratante, seruri etc., dar fără intervenții chirurgicale! Yay!”, a comentat un utilizator pe Reddit

„Arată grozav și îmi place ținuta ei”, „La fel de frumoasă ca întotdeauna! E atât de revigorant să vedem celebrități care nu au exagerat cu fillerele și botoxul”, „Îmbătrânește frumos”, „Chiar îmi place că îi poți vedea ridurile. Este atât de revigorant” – au mai scris câțiva internauți.

Actriţa, cunoscută pentru filme ca "There's Something About Mary" sau "Bad Teacher", şi membrul formaţiei rock Good Charlotte Benji Madden s-au căsătorit în ianuarie 2015 în reşedinţa lor din Beverly Hills.

