Camera de justiție – o nouă producție marca PRO TV, din 8 noiembrie. „Un spectacol al vieții, dincolo de ecran”

Camera de justiție aduce în fața telespectatorilor situații inspirate din viața reală, oferindu-le o perspectivă realistă asupra societății. Premiera va avea loc pe 8 noiembrie.

„Această producție vorbește despre încercări, dar și despre puterea de a găsi speranță chiar și atunci când pare că totul se năruie. Este o miniserie care tratează povești inspirate din viața reală, de la violență domestică la situații de educație injustă si abuz de putere. Fiecare episod tratează un caz în care oamenii obișnuiți găsesc sprijin într-un tribunal al dreptății, unde specialiștii găsesc soluții reale sfaturi legale și perspective umane asupra celor mai sensibile probleme din societatea de astăzi. PRO TV își continuă misiunea de a aduce conținut relevant, autentic și emoționant, care reflectă realitatea și valorile ce ne definesc ca oameni. Este o producție adresată tuturor celor care caută emoție, inspirație și curaj – un spectacol al vieții, dincolo de ecran”, a declarat Delia Mihai, Head of Fiction Production, PRO TV.

Poveștile din serial vor prinde viață prin intermediul unor actori cunoscuți, precum Iulia Verdeș, Ieremia Claudia, Nemțeanu Alexandru, Vișan Georgiana, Scutaru Antonia, Grigore Marin, Potocean Alexandru, Nicolau Cristian care vor interpreta, în fiecare episod, câte o nouă situație cu care se pot întâlni și cei de acasă. Care vor fi soluțiile și ce vom învăța din fiecare situație, aflăm în curand, la PRO TV.

Nu ratați premiera miniseriei Camera de justiție, sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 13:00. Producția poate fi urmărită și în avans, pe VOYO.

