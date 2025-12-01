Brigitte Bardot este în convalescenţă. Mesajul transmis de actriță privind starea sa de sănătate: „Vă îmbrăţişez pe toţi!”

01-12-2025
Brigitte Bardot
Profimedia

Brigitte Bardot a transmis duminică, prin fundaţia sa, că este „în convalescenţă”, liniştind publicul privind starea sănătăţii şi cerând respect pentru viaţa ei privată.

 

Mihaela Ivăncică

„Doamna Brigitte Bardot reaminteşte că se află în prezent în convalescenţă, că ar dori ca oamenii să aibă delicateţea de a-i respecta intimitatea şi invită pe toată lumea să se calmeze”, se arată în comunicatul fundaţiei Brigitte Bardot.

Luni, Var-Matin a scris că vedeta în vârstă de 91 de ani a fost din nou internată în spital la Toulon, la o lună după o primă internare legată de o intervenţie chirurgicală. „Doamna Bardot doreşte să-i liniştească pe cei care sunt sincer îngrijoraţi pentru ea. Ea le transmite următorul mesaj: «Vă îmbrăţişez pe toţi!»”, scrie fundaţia dedicată apărării şi protecţiei animalelor.

„BB”, care a renunţat la cinema în anii 1970 pentru a se dedica cauzei animalelor, trăieşte între celebra sa reşedinţă din La Madrague, în staţiunea Saint-Tropez, şi o a doua casă ascunsă în verdeaţă, La Garrigue, care adăposteşte animale şi o capelă privată. În luna mai, într-un interviu acordat BFMTV, ea a afirmat că trăieşte „ca o fermieră”, înconjurată de oile, porcii, câinii, pisicile, măgarul şi poneiul ei şi că nu deţine „nici telefon mobil, nici computer”.

Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism

