Brigitte Bardot este internată de trei săptămâni în spital. Starea actriței este „îngrijorătoare"

Stiri Mondene
17-10-2025 | 14:45
Brigitte Bardot
Getty

Actriţa Brigitte Bardot, în vârstă de 91 de ani, a fost internată în urmă cu trei săptămâni într-un spital din Toulon, în apropiere de locuinţa sa din Saint-Tropez, a relatat joi publicaţia locală Var-Matin, transmit Reuters şi EFE.

autor
Mihaela Ivăncică

Brigitte Bardot a suferit o intervenţie chirurgicală legată de o "boală gravă", a scris ziarul, citând surse anonime.

Starea actriţei rămâne îngrijorătoare

Publicaţia a precizat că actriţa franceză este internată la Spitalul Saint-Jean şi ar urma să fie externată peste câteva zile, deşi starea sa "rămâne îngrijorătoare".

Surse citate de postul de radio ICI Provence au indicat că Bardot se recuperează lent.

Bardot a devenit celebră în lumea întreagă în anii '50 şi '60 pentru jocul actoricesc dezinvolt şi magnetismul său sexual. În calitate de cântăreaţă, ea a lansat câteva discuri în acea perioadă.

Brigitte Bardot a renunţat la actorie în anii '70, s-a mutat definitiv în oraşul Saint-Tropez de pe Riviera Franceză şi s-a dedicat cauzei apărării drepturilor animalelor prin intermediul unei fundaţii care îi poartă numele.

Fundaţia Brigitte Bardot nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Probleme respiratorii în trecut

În ianuarie 2023, actriţa a fost spitalizată din cauza unei insuficienţe respiratorii.

În septembrie anul acesta, Bardot a prezentat o carte, scrisă în întregime de mână, "Mon BBcédaire", pe care editura Fayard a descris-o drept "o imersiune în personalitatea unei femei care şi-a marcat epoca cu independenţa, angajamentul şi îndrăzneala sa". În carte, ea susţine că "libertatea înseamnă să fii tu însuţi, chiar şi atunci când acest lucru deranjează".

Actriţa şi-a publicat memoriile în 1996, sub titlul "Iniţiale BB".

Sursa: Agerpres

Etichete: spital, actrita, Brigitte Bardot,

Dată publicare: 17-10-2025 14:40

