Cei doi au profitat de ocazie pentru o apariție de cuplu elegantă, însă schimbarea de look a actorului a fost cea care a atras cel mai mult atenția, potrivit Hello Magazine.

Brad Pitt a debutat cu o nouă tunsoare. Părul este tuns scurt pe laterale, în timp ce partea din spate și bretonul au fost lăsate mai lungi pentru a crea contrast. Este o schimbare vizibilă față de tunsoarea scurtă pe care actorul a purtat-o în ultimele luni sau față de celebrul său look cu părul foarte scurt.

În plus, tenul actorului părea vizibil mai neted, iar acesta a afișat și o barbă.

Pentru eveniment, Brad Pitt a ales un costum gri elegant, purtat peste o cămașă într-o nuanță deschisă de gri. Ținuta a inclus un sacou rafinat și pantaloni cu croială amplă. Actorul și-a completat apariția cu o pereche de ochelari cu ramă aurie.

La rândul său, Ines de Ramon a impresionat într-o rochie midi roșie, mulată. Modelul fără bretele avea un bust structurat și detalii drapate pe întreaga lungime a materialului. Rochia era completată de un tiv elegant până la glezne.

Partenera actorului a accesorizat ținuta cu sandale roșii cu vârful decupat și a renunțat la bijuterii. Părul brunet a fost coafat în bucle lejere, iar machiajul glam a inclus un fard bronzant și un ruj roz delicat.

Brad Pitt și Ines de Ramon formează un cuplu din 2022 și au preferat să își țină relația departe de atenția publicului. Prima lor apariție oficială a avut loc în 2024, la Marele Premiu al Marii Britanii de Formula 1.