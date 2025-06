Blake Lively, reacție publică după ce instanța a respins acuzațiile lui Justin Baldoni împotriva sa. „Am simțit durerea”

Un judecător din New York a respins procesul de defăimare în valoare de 400 de milioane de dolari (295 de milioane de lire sterline) intentat de Justin Baldoni împotriva fostei sale colege de platou, Blake Lively.

Cei doi, care au jucat împreună în filmul „It Ends with Us” din 2024, se află într-o dispută juridică de câteva luni, iar procesul era programat pentru anul viitor.

Luni, judecătorul Lewis Liman a respins contraprocesul lui Baldoni, care includea acuzații de șantaj, defăimare și alte capete de acuzare.

Reacția lui Baldoni

Baldoni a intentat procesul după ce Lively a depus anul trecut o plângere împotriva fostului coleg de platou, acuzându-l de hărțuire sexuală și de lansarea unei campanii de denigrare la adresa ei.

Lively a dat în judecată studioul Wayfarer al lui Baldoni în decembrie 2024, susținând că a fost hărțuită sexual pe platourile de filmare și că Baldoni s-a răzbunat pentru plângerile ei, alături de alte acuzații.

Lively a împărtășit, de asemenea, detalii despre acuzații într-un articol publicat în New York Times înainte de a-și depune plângerea în instanță.

Ulterior, Baldoni a intentat procese de defăimare împotriva lui Lively, a soțului ei Ryan Reynolds, a purtătorului lor de cuvânt, susținând că aceștia urmăreau să-i distrugă cariera și reputația prin acuzațiile aduse, precum și împotriva New York Times.

Procesul intentat de Baldoni s-a axat pe două capete de acuzare: că Lively „i-a furat filmul” lui și companiei sale, Wayfarer, amenințând că nu îl va promova, și că ea și alte persoane ar fi promovat o narațiune falsă potrivit căreia Baldoni ar fi agresat-o sexual și ar fi lansat o campanie de denigrare împotriva ei, a explicat judecătorul Liman în motivarea sa.

Însă, Baldoni și compania sa de producție „nu au susținut în mod convingător că amenințările lui Lively au reprezentat un șantaj ilegal, și nu o renegociere legitimă a condițiilor de muncă sau o tactică dură de negociere”, a scris judecătorul.

În plus, acesta a arătat că Baldoni și compania nu au dovedit acuzațiile de defăimare, deoarece „părțile Wayfarer nu au susținut că Lively este responsabilă pentru alte declarații în afara celor făcute în procesul intentat”, declarații care sunt protejate legal.

Judecătorul a mai concluzionat că nu există dovezi că New York Times „a acționat cu rea-credință” atunci când a publicat articolul, respingând astfel și procesul de 250 de milioane de dolari intentat publicației.

„Faptele prezentate indică faptul că The Times a analizat dovezile disponibile și a relatat, poate într-un mod dramatizat, ceea ce a considerat că s-a întâmplat”, a scris judecătorul. „The Times nu avea un motiv evident să favorizeze versiunea lui Lively asupra evenimentelor.”

Într-o declarație transmisă presei americane, avocații lui Lively au numit decizia instanței „o victorie totală și o reabilitare completă pentru Blake Lively, precum și pentru cei implicați în mod abuziv în procesul intentat de Justin Baldoni și Wayfarer, inclusiv Ryan Reynolds, Leslie Sloane și The New York Times.”

Declarațiile lui Blake Lively

Într-o postare pe Instagram, Lively a scris: „La fel ca mulți alții, am simțit durerea unui proces intentat ca represalii, inclusiv rușinea fabricată care încearcă să ne doboare.”

„Deși procesul împotriva mea a fost respins, mulți nu au resursele necesare pentru a se apăra”, a adăugat ea, spunând că este „mai hotărâtă ca niciodată să susțină dreptul fiecărei femei de a avea o voce atunci când vine vorba de a se proteja.”

BBC a contactat avocații lui Baldoni pentru un punct de vedere.

Judecătorul Liman a precizat că Baldoni va avea dreptul să-și modifice și să-și reintroducă acuzațiile legate de interferența cu contracte până la data de 23 iunie.

Decizia de respingere a procesului vine la o săptămână după ce Lively a cerut retragerea a două dintre capetele de acuzare din plângerea ei împotriva lui Baldoni – provocarea intenționată de suferință emoțională și provocarea neglijentă de suferință emoțională.

În procesul inițial, ea susținea că a suferit o „suferință emoțională severă” ca urmare a presupusei hărțuiri sexuale și a campaniei de denigrare.

It Ends With Us este o adaptare a romanului de succes semnat de Colleen Hoover, în care Blake Lively o interpretează pe protagonista Lily Bloom – o tânără care a crescut martoră la abuzuri domestice și care, ani mai târziu, ajunge în aceeași situație.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: