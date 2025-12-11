Blake Lively, apariție spectaculoasă în New York. Ținutele festive cu care a atras toate privirile. FOTO

Blake Lively a atras toate privirile intrând în spiritul sărbătorilor, după ce a ieșit pe străzile din New York cu două ținute festive, marcate de roșu intens, accente strălucitoare și un stil glam inconfundabil.

În timp ce își celebra noua colaborare cu Stoney Clover – un brand cunoscut pentru accesoriile de călătorie personalizabile și estetica sa jucăușă –, Lively și-a întâmpinat invitații într-o ținută roșie, potrivit Harpersbazaar.

Rochia midi din mătase, într-o nuanță intensă de roșu, semnată Annina, era creată cu un corset din care pornea o fustă amplă, încrețită, ce cobora până la glezne.

Detaliul final? Decolteul adânc era decorat cu volane, oferind un plus de farmec festiv.

Rămânând în paleta cromatică a Crăciunului, actrița a accesorizat ținuta cu bijuterii din smarald de la Lorraine Schwartz, inclusiv un colier statement cu pietre în formă de lacrimă.

Pantofii strălucitori au completat look-ul cu șiruri de barete împodobite cu cristale, iar părul ei blond, emblematic, era aranjat în bucle lejere.

