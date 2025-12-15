Basmele copilăriei prind voce pe VOYO: Irina Rimes deschide proiectul „Povești cu Vedete”

Basmele copilăriei prind voce pe VOYO

VOYO lansează Povești cu Vedete - o colecție specială de povești dedicate copiilor cu vârste între 3 și 7 ani, reinterpretate și repovestite de unele dintre cele mai îndrăgite vedete din România.

Irina Rimes, Theo Rose, Smiley, Andrei Bănuță sau Andia vor da voce basmelor clasice ale copilăriei, adaptate însă sensibil și responsabil pentru nevoile și realitățile copiilor de astăzi.

Primele episoade sunt deja disponibile pe VOYO! „Aleodor Împărat”, „Ca sarea în bucate”, „Lebedele sălbatice” și „Ursul păcălit de vulpe” - sunt citite de Irina Rimes. Interpretarea ei aduce un plus de emoție, căldură și autenticitate poveștilor, transformându-le într-o experiență ideală pentru ritualul de seară al copiilor și părinților.

Povești cu Vedete pornește de la ideea că modul în care copiii învață, se conectează emoțional și se raportează la povești s-a schimbat semnificativ. Copiii anului 2025 cresc într-un ritm diferit, sunt expuși la tehnologie de la vârste fragede și au nevoie de un conținut care să le capteze atenția, dar care să fie în același timp educativ. Astfel, basmele au fost rescrise într-un limbaj modern, clar și prietenos și punând accent pe modele pozitive, empatie și emoție autentică.

Fiecare poveste își păstrează esența și mesajul original, dar este adaptată astfel încât să fie potrivită sensibilității copiilor de astăzi. Basmele clasice semnate de Petre Ispirescu, Ion Creangă și Hans Christian Andersen sunt reinterpretate cu grijă, iar universul Povești cu Vedete este completat și de povești originale, create special pentru acest proiect. Toate episoadele sunt însoțite de ilustrații animate spectaculoase, realizate cu ajutorul tehnologiilor AI, pentru o experiență vizuală modernă și captivantă, care completează perfect povestea spusă.

În săptămânile următoare, universul Povești cu Vedete se va extinde, iar proiectului i se vor alătura alte persoane publice, precum Theo Rose, Smiley, Andrei Bănuță sau Andia, fiecare aducând propriul stil și propria energie în reinterpretarea poveștilor.

În fiecare vineri, VOYO va lansa câte patru episoade noi, oferind părinților și copiilor un moment de conectare, imaginație și bucurie, într-un format sigur, educativ și adaptat copiilor crescuți într-o lume digitală.

